Саперы Молдовы охраняют наше будущее от опасностей прошлого

Саперы национальной армии подвели итоги своей рисковой работы в 2018 году.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. В течение 2018 года саперам национальной армии Молдовы удалось разминировать около 400 взрывоопасных объектов, обнаруженных на территории страны.

"Саперы армии осуществили более 170 миссий, в ходе которых ликвидировали 392 объекта. Речь идет о ручных гранатах, артиллерийских снарядах различного калибра, авиационных бомбах и т.д.", - сообщил подполковник Нацармии Молдовы Адриан Ефрос.

По его словам, в 2018 году предметы, подлежащие разминированию и ликвидации, находили в Кишиневе, Бельцах, Хынчештском, Новоаненском, Каушанском и Криулянском районах.

"Больше всего взрывоопасных предметов за один раз было найдено в ноябре на поле близ села Минжир Хынчештского района – 66 бомб. Их разминировали саперы батальона под руководством сержанта Еуджена Аксенти", - сообщил Ефрос.

Эхо войны

Немалый "улов" был у саперов в августе и сентябре, когда они нейтрализовали 26 взрывоопасных объектов по всей Молдове, а именно в Каушанском, Оргеевском, Каларашском, Штефан-Водском и Новоаненском районах.

По словам Адриана Ефроса, группа батальона саперов "Кодру" потрудилась и в Кишиневе, на Ботанике, где рабочие обнаружили артиллерийский снаряд 76-го калибра, оставшийся в земле еще со времен Второй мировой войны. Снаряд извлекли и отвезли на полигон в Бульбоаке, где и взорвали, сообщает пресс-служба Министерства обороны Молдовы.

"В селе Чадыр Леовского района наши саперы нашли и обезвредили авиационную бомбу весом 100 килограммов", — добавил Ефрос.

А в июле в ходе поисковых работ близ сел Спея и Шерпены Новоаненского района было обнаружено более 20-ти взрывоопасных предметов — авиационных бомб, противотанковых и противопехотных мин, артиллерийских снарядов, ручных гранат. Все они впоследствии уничтожены саперами Национальной армии.

Спасибо леснику!

Была интересная находка и в апреле. Тогда саперы батальона "Кодру" нейтрализовали целый арсенал снарядов времен Второй мировой войны в лесу близ села Плоп-Штюбей Каушанского района.

Как сообщил Адриан Ефрос, взрывоопасные предметы обнаружил лесник, который вызвал специалистов. Саперы разминировали 24 объекта — артиллерийские снаряды 45-го калибра, противотанковые мины и ручные гранаты РГД-33.

В августе 1944 года, в ходе Ясско-Кишиневской операции, близ села Плоп-Штюбей велись ожесточенные бои между освобождавшей Молдову Красной армией и немецко-румынскими нацистскими захватчиками.

В тот же день саперы батальона "Кодру" обнаружили и взорвали ручную гранату Ф-1 в селе Кобушка Веке Новоаненского района. Гранату нашли в саду местного жителя во время весенних работ.