18:52 06 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.21
  • RUB0.25
  • RON4.18
  • UAH0.63
Поиск
Срочно:
Бомба времен Великой Отечественной войны.

Саперы Молдовы охраняют наше будущее от опасностей прошлого

© Sputnik / Василий Батанов
Общество
Получить короткую ссылку
41 0 0

Саперы национальной армии подвели итоги своей рисковой работы в 2018 году.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. В течение 2018 года саперам национальной армии Молдовы удалось разминировать около 400 взрывоопасных объектов, обнаруженных на территории страны.

"Саперы армии осуществили более 170 миссий, в ходе которых ликвидировали 392 объекта. Речь идет о ручных гранатах, артиллерийских снарядах различного калибра, авиационных бомбах и т.д.", - сообщил подполковник Нацармии Молдовы Адриан Ефрос.

По его словам, в 2018 году предметы, подлежащие разминированию и ликвидации, находили в Кишиневе, Бельцах, Хынчештском, Новоаненском, Каушанском и Криулянском районах.

"Больше всего взрывоопасных предметов за один раз было найдено в ноябре на поле близ села Минжир Хынчештского района – 66 бомб. Их разминировали саперы батальона под руководством сержанта Еуджена Аксенти", - сообщил Ефрос.

Эхо войны

Немалый "улов" был у саперов в августе и сентябре, когда они нейтрализовали 26 взрывоопасных объектов по всей Молдове, а именно в Каушанском, Оргеевском, Каларашском, Штефан-Водском и Новоаненском районах.

По словам Адриана Ефроса, группа батальона саперов "Кодру" потрудилась и в Кишиневе, на Ботанике, где рабочие обнаружили артиллерийский снаряд 76-го калибра, оставшийся в земле еще со времен Второй мировой войны. Снаряд извлекли и отвезли на полигон в Бульбоаке, где и взорвали, сообщает пресс-служба Министерства обороны Молдовы.

"В селе Чадыр Леовского района наши саперы нашли и обезвредили авиационную бомбу весом 100 килограммов", — добавил Ефрос.

А в июле в ходе поисковых работ близ сел Спея и Шерпены Новоаненского района было обнаружено более 20-ти взрывоопасных предметов — авиационных бомб, противотанковых и противопехотных мин, артиллерийских снарядов, ручных гранат. Все они впоследствии уничтожены саперами Национальной армии.

Спасибо леснику!

Была интересная находка и в апреле. Тогда саперы батальона "Кодру" нейтрализовали целый арсенал снарядов времен Второй мировой войны в лесу близ села Плоп-Штюбей Каушанского района.

Как сообщил Адриан Ефрос, взрывоопасные предметы обнаружил лесник, который вызвал специалистов. Саперы разминировали 24 объекта — артиллерийские снаряды 45-го калибра, противотанковые мины и ручные гранаты РГД-33.

В августе 1944 года, в ходе Ясско-Кишиневской операции, близ села Плоп-Штюбей велись ожесточенные бои между освобождавшей Молдову Красной армией и немецко-румынскими нацистскими захватчиками.

В тот же день саперы батальона "Кодру" обнаружили и взорвали ручную гранату Ф-1 в селе Кобушка Веке Новоаненского района. Гранату нашли в саду местного жителя во время весенних работ.

По теме

Взрывы в Каушанском районе: эхо войны не дает покоя никому
Эхо войны: в Тирасполе во дворе дома нашли четыре артиллерийских снаряда
В Молдове найдены останки 12-ти красноармейцев и одного солдата вермахта
Эхо войны - саперы Молдовы продолжают спасать граждан от грозных находок
Теги:
бомбы, Вторая мировая война, саперы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Самые горячие снегурочки года растопят и арктические льды, и мужские сердца
Рождественская выпечка
Как готовят рождественскую выпечку в Молдове - видео
Молдова. Зима. Праздники
Словно в сказке: как в Молдове проходит Рождественский карнавал

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.