Мира и спокойствия: Митрополит Владимир поздравил Молдову с Рождеством

Мира и внутреннего спокойствия, благополучия и прекрасных свершений желает всем христианам Его Преосвященство Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир в связи с Рождественскими праздниками.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир поздравил жителей Молдовы с Рождественскими праздниками.

© Sputnik / Как в Молдове проходит Рождественский карнавал

"Ангельское пение небесных сил, некогда возвестившее о Рождестве Спасителя на земле, звучит в нашей Церкви, согревая души, утверждая в вере и насаждая глубоко в наших сердцах удивительное откровение, что: "благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род", - отметил Митрополит в своем пасторальном послании.

Митрополит пожелал руководителям страны мудрости и страха Божия; молодым людям – приблизиться и познать радость праздника Рождества Богомладенца, а также непрестанно совершенствоваться в самодисциплине; согражданам, вынужденным жить за пределами страны – терпения и твердости в сохранение отеческой веры и духовно-моральных ценностей нашего благочестивого народа.

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"Божию Истину необходимо благовествовать всем народам, всем возрастам, особенно в нашем обществе, в котором день ото дня человека принуждают отречься от Христа, считая Его чуждым и неактуальным для современной цивилизации. Сегодня, "когда дни лукавы", требуется много мужества и духовной рассудительности, чтобы не отпасть от Истины в ложь, которая только и ищет как бы обмануть нас и свести с Истинного пути различными псевдопраздниками и псевдоценностями", - призвал Владимир.

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