В Молдове вырвут из небытия еще одно имя героя августа 44-го

В ходе поисковых работ близ Днестра были обнаружены останки четырех воинов Красной армии, освобождавших Молдову от фашистов в 1944 году.

КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Представители поисковых организаций "Август" и "Русский историко-патриотический клуб" провели первый в наступившем году полевой выезд на один из Днестровских плацдармов, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Итогом выезда стало обнаружение останков четырех воинов Красной армии, героев-освободителей нашей страны от фашизма и медали "За отвагу" с номером на реверсе. Это значит, что велика вероятность восстановления имени героя, а также есть шанс найти его потомков.

"Обильно политый кровью наших солдат весной и летом 1944 года, сегодня он представляет собой пахотные поля, пересеченные сохранившимися еще со времен войны дорогами. А под неглубоким слоем доброй плодородной молдавской земли вот уже 75 лет лежат на своих позициях с оружием в руках ее освободители – советские воины. Отцы, братья, мужья, сыновья, они не отдали этой пяди земли в далеком 1944 году, они продолжают беречь Молдавию и поныне", - отметил Петрович.

По его словам, "в мороз и пронизывающий ветер, как нынешней зимой, и в невероятную жару, как это бывает засушливым летом, их продолжают искать их внуки и правнуки, родившиеся спустя 30 и 40 лет после Великой Победы".

"Может быть, потому, что день поисковых работ, несмотря на солнце, выдался холодным и ветреным, небо не оставило горстку энтузиастов, приехавших на поле великой битвы. Нет выше награды для поисковика, чем найти и вернуть из небытия имя солдата, отдать его искалеченным останкам последние заслуженные, но настолько запоздавшие почести", - сказал Петрович.