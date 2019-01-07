Президент Молдовы Игорь Додон поздравил граждан с Рождеством

Глава государства сделал заявление по случаю празднования Рождества: на что обратил внимание лидер республики.

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил верующих с Рождеством, отметив, что это один из самых важных религиозных праздников зимы.

"Сегодня большинство наших сограждан празднуют Рождество Христово – самый важный из зимних религиозных праздников.

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Вместе с семьей мы чтим традиции, переданные нам от родителей, дедов и прадедов, и каждый год празднуем Рождество по старому стилю", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Вместе со своей семьей он передал всем гражданам самые искренние и добрые пожелания.

"Счастливых и светлых вам праздников с добрыми помыслами!", - говорится в сообщении президента.