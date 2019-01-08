Какой сюрприз ожидает приднестровских мам, чьи дети появились в дни праздников

Всем женщинам в Приднестровье, родившим в период зимних праздников, подготовили приятные подарки.

ТИРАСПОЛЬ, 8 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. Главы администраций городов и районов Приднестровья вручат цветы и сертификаты женщинам, чьи дети появились на свет 1 и 7 января 2019 года. Такое поручение дал лидер региона Вадим Красносельский на первом в новом году совещании.

"Сертификат дает право на приобретение товаров на три тысячи приднестровских рублей (около 200 долларов США) в магазинах ООО "Хайтек", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Такие же сертификаты получат мамы, дети которых родятся 8 марта, 9 мая, 1 июня и 2 сентября.

Красносельский выразил надежду, что такая практика станет в последующие годы хорошей традицией.