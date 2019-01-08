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Мать после родов находится в палате вместе с новорожденным ребенком, архивное фото.

Какой сюрприз ожидает приднестровских мам, чьи дети появились в дни праздников

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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Всем женщинам в Приднестровье, родившим в период зимних праздников, подготовили приятные подарки.

ТИРАСПОЛЬ, 8 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. Главы администраций городов и районов Приднестровья вручат цветы и сертификаты женщинам, чьи дети появились на свет 1 и 7 января  2019 года. Такое поручение дал лидер региона Вадим Красносельский на первом в новом году совещании.  

"Сертификат дает право на приобретение товаров на три тысячи приднестровских рублей (около 200 долларов США) в магазинах ООО "Хайтек", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Такие же сертификаты получат мамы, дети которых родятся 8 марта, 9 мая, 1 июня и 2 сентября.

Красносельский выразил надежду, что такая практика станет в последующие годы хорошей традицией.

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Теги:
подарки, сюрприз, Рождество, Новый год, Приднестровье
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