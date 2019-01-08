В Приднестровье выросла цена проезда в троллейбусе

ТИРАСПОЛЬ, 8 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В начале 2019 года в Приднестровье увеличилась стоимость проезда в троллейбусе.

Теперь билет на одну поездку общественным электротранспортом составляет 2,5 приднестровских рублей (около 2,75 лея). А съездить из Тирасполя в Бендеры или обратно на троллейбусе маршрута № 19, соединяющего эти два города, можно за два рубля 80 копеек (порядка трех молдавских леев).

"Ежемесячный проездной билет на троллейбусы действующих городских маршрутов и маршрута №19 теперь стоит 132 рубля", - сообщили в пресс-службе администрации города Бендеры.

Там же добавили, что льготники, в частности, пенсионеры, продолжают пользоваться пятидесятипроцентной скидкой.

Правда, стоимость проезда на маршрутных такси осталась прежней.