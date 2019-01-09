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В соцсетях паника – Молдова, бойся звонков из-за границы

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Жителям нашей страны на мобильные телефоны поступают звонки с иностранных номеров - на них ни в коем случае нельзя отвечать или перезванивать звонившим.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. В Молдове пользователи соцсетей все чаще сообщают о том, что ни в коем случае нельзя отвечать на звонки с незнакомых номеров с кодами других государств.

Мужчина держит руку у уха.
© Fotolia / Brian Jackson
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Отмечается, что речь идет о компьютерных мошенниках или даже о членах преступных группировок, которые могут получить доступ к списку контактов вашего телефона, а также снять деньги с сим-карты. Тактика мошенников проста и однотипна – на ваш номер поступает звонок, после чего, ожидается, что вы перезвоните.

Пользователи соцсетей, делящиеся этой информацией, сообщают, что чаще всего звонят с номеров с кодами Латвии, Белоруссии, США, Литвы, Сербии и даже Танзании. Правда, далеко не факт, что злоумышленники находятся в момент звонка именно в этих странах.

Тех, кто столкнулся с подобного рода правонарушениями, также призывают не нажимать комбинации клавиш #90 и #09, если вдруг от вас это потребует тот или иной мобильный сервис во время звонков за границу.

В полиции пока не комментируют волну телефонного мошенничества. 

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Теги:
Молдова, мобильные телефоны, мошенники
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