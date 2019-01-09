Молдавская "история успеха" - потратить 800 долларов и выиграть всего 11

Мужчина купил 700 лотерейных билетов и, стирая защитный слой перед видеокамерой, надеялся на джек-пот, но у этой затеи оказался совсем не радостный итог.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. На Новый год житель Кишинева решил сделать себе подарок и купил 700 лотерейных билетов, но лишь некоторые из них оказались "счастливыми".

Вот только потратил мужчина на покупку 14 тысяч леев (по 20 леев за билет), а выиграл… всего 200 леев.

Многие комментировали выложенный в соцсетях видео-пост с рассказом мужчины и демонстрацией лотерейных билетов. Кое-кто рассказал свою "историю успеха" – например, купить билет по цене 25 леев и выиграть 30 леев.

Некоторые советовали не тратить деньги на "обманку", а пожертвовать их нуждающимся.