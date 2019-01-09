13:50 09 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.64
  • USD17.21
  • RUB0.25
  • RON4.21
  • UAH0.62
Поиск
деньги

Молдавская "история успеха" - потратить 800 долларов и выиграть всего 11

© Sputnik /
Общество
Получить короткую ссылку
447 0 0

Мужчина купил 700 лотерейных билетов и, стирая защитный слой перед видеокамерой, надеялся на джек-пот, но у этой затеи оказался совсем не радостный итог.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. На Новый год житель Кишинева решил сделать себе подарок и купил 700 лотерейных билетов, но лишь некоторые из них оказались "счастливыми".

Доллары
CC BY 2.0 / reynermedia / A lot of dollars
Зигзаг удачи на полмиллиона долларов

Вот только потратил мужчина на покупку 14 тысяч леев (по 20 леев за билет), а выиграл… всего 200 леев.

Многие комментировали выложенный в соцсетях видео-пост с рассказом мужчины и демонстрацией лотерейных билетов. Кое-кто рассказал свою "историю успеха" – например, купить билет по цене 25 леев и выиграть 30 леев.

Некоторые советовали не тратить деньги на "обманку", а пожертвовать их нуждающимся.

По теме

Небывалая удача: как пенсионерка выиграла в лотерею 506 миллионов
Будут ли и дальше взрываться в Молдове "квартирные бомбы"
Как молдавский священник выиграл миллион в государственной лотерее
Эксперт: биткоин – это долгосрочная и проигрышная лотерея
Теги:
лотерея
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Празднование Рождества в России - самые яркие фотокадры
Любители зимнего купания искупались в Байкале и загорали на снегу
"Водичка-то теплая" — любители зимнего отдыха искупались в Байкале
Самые мирные страны на земле в 2018 году
Рейтинг самых мирных стран

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться