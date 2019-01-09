Алло, "Молдовагаз": с января 2019-го потребителей ждут перемены

В "Молдовагаз" рассказали, как поступать, когда возникают проблемы, связанные с газом: теперь все вопросы можно решить по телефону.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Поставщик природного газа "Молдовагаз" объявил о ряде новшеств, которые вступили в силу с января 2019 года. Речь идет об изменении механизма коммуникации с потребителями.

Компания запустила Call Center, куда можно обращаться по поводу поставок газа, расчета тарифа, отключений. Также можно сообщить о проблемах, которые касаются оказываемых предприятием услуг. Для этого компания ввела единый номер телефона 14801. Call Center работает с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00.

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Сколько жители Молдовы платят за газ

В марте 2018 года в республике пересмотрели тарифы на газ в сторону понижения. В среднем жители Молдовы стали платить меньше по счетам на 20 с лишним процентов. Тысяча кубов природного газа обходится в 4420 леев.

В Национальном агентстве по регулированию в энергетике сообщили, что для бытовых потребителей тариф на газ в объеме до 30 кубометров в месяц составляет 4705 леев за тысячу кубометров, а в объеме свыше 30 кубометров в месяц — 4895 леев за тысячу кубометров. ТЭЦ закупают газ по 4018 леев за тысячу кубометров.