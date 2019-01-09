В Румынии произошло землетрясение: ощутили ли толчки в Молдове

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. В среду в обед в Румынии произошло землетрясение. Подземные толчки силой 4,2 балла зарегистрированы около 13.36 в сейсмической зоне Вранча на глубине 129 километров.



По данным Института физики Земли Румынии, землетрясение произошло вблизи населенных пунктов Нехойю (37 км), Бузэу (48 км), Румнику-Сэрат (53 км), Одобешты (54 км), Ковасна (55 км). Также и жители некоторых районов на юге Молдовы могли почувствовать подземные толчки.

"Такое землетрясение дает порядка двух баллов в самых близких районах Молдовы к зоне эпицентра. Речь идет о южных регионах - Кагул, Леова, Кантемир", - заявил Sputnik руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Ион Илиеш.

По его словам, два балла ощущаются как проезд большегрузного транспорта.

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"Пока не поступило ни одного звонка о том, что почувствовалось землетрясение. Эти толчки были слабыми. Но мы связались с коллегами, чтобы они провели сейсмический опрос в этих регионах", - отметил Илиеш.

Он пояснил, что толчки в два балла можно ощутить только при определенных условиях.

"Вечером, когда все отдыхают, на верхних этажах многоквартирных домов еще можно почувствовать слабые толчки. А сейчас днем они были в меньшей степени ощутимы. Такие землетрясения не представляют никакой опасности", - сказал он.

В среднем в Молдове происходит от пятидесяти до ста двадцати слабых землетрясений в год. Наиболее мощные - в 7,5 баллов, - если верить статистике, которую составили отечественные и румынские сейсмологи, случаются раз в 30-40 лет.

Вранча нас в покое не оставит

Румынские ученые не исключают, что сейчас наступил период, когда Вранча будет "возмущаться" сильнее, так как 30 летний период уже преодолён. По словам научного руководителя Института физики Земли Румынии Мирчи Рэдуляна, происходит локальный выброс энергии.

© Sputnik / Nicu Goncear Личный опыт: как я был в Румынии и не почувствовал землетрясения – объясняем парадокс

"Это хороший знак. Вранча не оставит всех нас в покое. Мы прогнозируем более мощное землетрясение. Неизвестно, когда оно случится. Просто мы должны понимать, что живем в активной сейсмической зоне, и нужно быть готовыми к новым вызовам стихии", - сказал Рэдулян в эфире одного из частных румынских телеканалов, отмечает Sputnik Romania.

Кстати, ранее Ион Илиеш объяснил в интервью Sputnik Молдова, что очаг во Вранчи разряжается, но происходит это не в достаточной мере. Что, в свою очередь, указывает на неизбежность мощного землетрясения, примерно такого, как в августе 1986-го. Но вот когда это произойдет — на этот вопрос ученые не рискуют отвечать.

Почему часто Молдову трясет?

Толчки происходят не на территории Республики Молдова. Эпицентром стихии считается зона Вранча в румынских Карпатах. С токи зрения географии она недалеко от нас, всего в 200 км. Земная кора на территории Молдовы осложнена серией тектонических разломов, которые дробят её на различные по размерам геологические структуры, отмечают сейсмологи. Эти платформы колеблются из-за внешних факторов. Так, например, Кодринская структура испытывает наиболее интенсивные поднятия, а Нижнеднестровская — опускания. Эти движения земной коры иногда провоцируют отдельные слабые землетрясения.

Но в Молдове имели место и сильные землетрясения, как это было в 1940, 1977 (Бухарестское) и 1986 годах, которые связаны с более активными и мощными движениями земной коры, происходящими в соседних молодых Карпатских горах. Например, после землетрясения 31 августа 1986 года были повреждены 55 тысяч жилых домов (из них 4500 находились в аварийном состоянии), сотни школ, дошкольных учреждений и промышленных предприятий. Свыше 12,5 тысяч человек лишились крова. Общий материальный ущерб, причинённый республике, превысил тогда 500 миллионов рублей.

Не только Вранча?

Кстати, по одной из версий, Молдову стало так часто "трясти" из-за добычи сланцевого газа, которым промышляли американцы несколько последних лет в Румынии. Многочисленные забастовки, недовольство местных жителей, а также критические комментарии экспертов о том, что добыча данного вида топлива крайне загрязняет окружающую среду, привели к тому, что добыча была приостановлена. Однако ее последствия могут быть до сих пор ощутимы.

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