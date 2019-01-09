Как в Приднестровье справляются с холодами

Нагрянувшие холода для тех, кто живет без крова, стали настоящим испытанием, в регионе нашли выход из положения для попавших в трудную ситуацию.

ТИРАСПОЛЬ, 9 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. За последние три дня после понижения температуры воздуха в стационарные пункты обогрева в Приднестровье обратилось 12 человек. Всего на территории региона действуют 37 таких пунктов.

"Как правило, в стационарные пункты обогрева обращаются граждане без определенного места жительства. Здесь им обеспечивают теплый ночлег, еду и медицинскую помощь", - отметили в пресс-службе МВД Приднестровья.

Чтобы исключить несчастные случаи сотрудники правоохранительных органов обращаются ко всем с просьбой не оставаться равнодушными.

"При обнаружении на улице или в подъезде дома лиц без определенного места жительства или нетрезвых граждан, не способных передвигаться самостоятельно, позвоните по телефону 102", - просят правоохранители.

По поступившему вызову те, кто попал в трудную ситуацию, будут доставлены в пункты обогрева.