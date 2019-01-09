Как Молдова лишается будущего: студентов становится меньше

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Молдова – страна полупустых сел и городов, где не только школы, но и вузы недосчитываются учащихся. Пугающая тенденция наблюдается на протяжении последних десяти с лишним лет. Эксперты сходятся в одном – если не предпринимать меры, то ситуация может усугубиться еще больше.

© Sputnik / Вадим Русу Молдова столкнулась с нехваткой студентов

Даром преподаватели...

Ежегодно в течение 12 лет подряд в Молдове сокращается число студентов в вузах республики, отметил эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ. По его словам, в текущем учебном году учащихся стало меньше еще на пять тысяч человек, то есть всего 60,6 тысячи. Это в два с лишним раза меньше, чем 12 лет назад.

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Однако, как отмечает эксперт, сокращение количества студентов в этом году отличается от предыдущих лет. Во-первых, спад произошел в большей степени за счет студентов государственных вузов - с 55,3 до 50,6 тысячи. А вот число учащихся в частных учебных заведениях осталось практически неизменным – на уровне 10 тысяч. Во-вторых, на сокращение числа учащихся повлиял и спад студентов, которые получают знания на очном отделении. А вот количество заочников осталось практически не изменилось.

Почему учиться не хотят?

Основные факторы, которые повлияли на такую статистику, по словам Ионицэ, заключаются в том, что продолжается сокращение числа молодых людей студенческого возраста.

"Если в 2008 году население Молдовы в возрасте 18-22 лет составляло 365 тысяч человек, то сейчас – 219 тысяч", - отметил эксперт.

По его словам, только этот фактор привел к сокращению числа студентов в молдавских вузах примерно на 50 тысяч.

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Кроме того, как отметил аналитик, ужесточение условий сдачи экзаменов на степень бакалавра также повлияло на статистику. По мнению эксперта, это можно воспринимать и как положительный фактор. Так как университеты после перехода на контрактную форму обучения аннулировали какие-либо фильтры по зачислению, бакалавр стал единственной формой экзаменов при отборе в вузы.

Разделение высшего образования на два цикла - еще одна причина сокращения студентов в вузах, так как не все решаются продолжить обучение.

Демографические проблемы

Не стоит забывать, что за тенденцией сокращения числа молодых людей прячется еще один демографический элемент – объединение семей за границей, отъезд молодежи за пределы республики или решение родителей отправить ребенка на учебу в другую страну.

Каждый день из Молдовы уезжают на постоянное место жительство за границу десятки человек. Сотни тысяч наших соотечественников постоянно находятся на заработках за границей. Многие молодые люди ищут возможности, чтобы поступить в иностранный вуз. А затем они всерьез задумываются над тем, чтобы остаться на чужбине, ведь дома кроме родных их никто уже не ждет. По данным социологов, в основном за границу хотят отправиться молодые люди в возрасте 18-29 лет. А ведь это как раз и есть будущее Молдовы, которое страна стремительно теряет...

© Sputnik / Владимир Федоренко В Молдове решили, как удержать молодежь от решения учиться за границей

Что делать...?

К 2020 году число студентов в молдавских вузах может сократиться до 50 тысяч человек, заявлял Sputnik советник президента по образованию, культуре и исследованиям Корнелиу Попович.

"Это критическое число. Это превратит Молдову в страну, которая идет по пути исчезновения высшего образования", — заявил он, ссылаясь на исследование, проведенное при поддержке Всемирного банка.

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Собеседник также рассказал о том, как можно исправить ситуацию. Как считает эксперт, необходимо изменить законодательство и отношение правительства к системе, которая позволяет детям обучаться за рубежом. Советник президента отметил, что нельзя препятствовать обучению студентов за пределами страны, но следует учитывать и свои интересы.

"Нужно установить стипендии по академической мобильности. Чтобы студенты обучались в наших вузах, но на несколько семестров могли бы отправиться на стажировку за границу, а в конце обучения получали бы два диплома — молдавский и иностранный", — отметил Попович.