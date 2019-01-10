Топ-5 советов: как водителям ездить в снегопад без аварий

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Отечественные синоптики объявили "желтый код" метеоопасности в связи с сильным снегопадом. Продолжаться он будет весь день и, возможно, всю ночь. При этом спасатели, полиция и общественные активисты призывают водителей быть максимально осторожными за рулем.

Национальный инспекторат по патрулированию, учитывая нынешние погодные условия и прогнозы молдавских синоптиков на ближайшие сутки, дал ряд советов для автолюбителей:

© Sputnik / Miroslav Rotari Синоптики предупреждают: на Молдову надвигается снежная буря

- необходимо снижать скорость движения, особенно когда дорога покрыта мокрым снегом;

- важно соблюдать дистанцию между автомобилями, для возможности безопасной остановки;

- нужно обеспечить хорошую видимость, очищая лобовое стекло;

- необходимо вовремя "переобуть" авто на зимние шины, а также соблюдать дорожные указатели, сигналы и требования патрульных инспекторов;

- использовать противотуманные фары в случае плохой видимости.