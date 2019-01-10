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Снег

Кишинев во власти снежной стихии: как столица переживает непогоду

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Молдавская столица парализована. Кишинев утопает в сугробах, а снег продолжает валить. Зимняя сказка или кошмар? Ноу-хау от троллейбусных парков, перекрытые из-за непогоды улицы и недостаточная расчистка дорог и тротуаров: что происходит в городе - читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Зима подкралась как всегда незаметно для кишиневских властей. Столица превратилась в один большой сугроб – муниципальные службы не справляются с такими объемами осадков. Дороги продолжает заметать, транспорт буксует, а водители нервничают...

Ноу-хау для расчистки дорог

На борьбу с непогодой выходят не только специализированные муниципальные службы, но и горожане. Самым необычным способом оказался метод расчистки дорог от одного из столичных троллейбусных парков. Служебный троллейбус переоборудовали в снегоуборочную машину.

Ноу-хау одного из троллейбусных парков Кишинева
© Photo: Facebook / Никита Цуркан
Ноу-хау одного из троллейбусных парков Кишинева

Пользователи социальных сетей шутят над тем, как борются муниципальные службы с последствиями непогоды. К примеру, в пригородах Кишинева можно встретить универсальную снегоуборочную технику – грузовик, в кузове которого сидят рабочие и разбрасывают на дорогу песок. И все это при помощи "ультрасовременной" лопаты.

Работа муниципальных служб в пригороде Кишинева во время снегопада
© Photo: Facebook / Страница "Mihail Bagas"
Работа муниципальных служб в пригороде Кишинева во время снегопада

Перекрытые улицы

На время снегопадов столичные власти решили закрыть ряд улиц. Речь идет об улицах Ганя, Тимиш, Поштей, Вадул луй Водская, Парис, Подул-Ыналт, Каушанская и Заводская (Узинелор).

Несмотря на это решение транспорт, в том числе и общественный, по этим артериям все-таки передвигается. С трудом, как говорится, но ездит.

Зимняя сказка, или кошмар на дорогах столицы 

Сотрудники Национального инспектората полиции помогают водителям, попавшим в снежный капкан. Ведь далеко не все столичные дороги расчищены и обработаны противогололедным материалом. Водители говорят: хоть за окном и зимняя сказка, но, если не нужно на работу и по делам, то лучше остаться дома.

На дорогах трудно... Осложняют передвижение по столичным дорогам и лежачие полицейские.

"Из-за лежачих полицейских, установленных везде вопреки нормам (зимой их надо демонтировать), техника не может расчистить дороги. Возрастают риски ДТП. Что делает управление транспортом?" - возмущается общественный активист Сергей Унгуряну.

Общественный транспорт в некоторых микрорайонах столицы ходит с перебоями, такси вызвать можно, но сложно.

"Вам повезло, что я был рядом и взял ваш заказ. Неохотно в такую погоду коллеги работают. Сами видите, что на дорогах творится. Не все, конечно, дороги обработаны противогололедным материалом или хотя бы песком. Вот, пожалуйста, одну сторону дороги обработали, другую - нет", - рассказал водитель такси.

Как обрабатывают дороги в Кишиневе

Общественный активист Михаил Багас, который работал в примэрии Кишинева, показал на примере нескольких фотографий, как должны выглядеть дороги, обработанные реагентами. По его словам, даже если обработать дорожное полотно самой дешевой смесью - технической солью, эффект будет таким же.

"Сравните это с тем, что вы видите на дороге, и поймете, что вместо технической соли (с дополнительными добавками) у нас используют обычную поваренную соль. Более того, это лишь кое-где на центральных улицах. Все остальные дороги посыпают практически песком. Из-за этого на дороге нетающая грязная каша", - рассказал Багас.

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