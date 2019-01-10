Целый квартал в историческом центре Кишинева отреставрируют

В планах столичных властей полностью восстановить исторический центр Кишинева. Правда, делать это будут постепенно.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Агентство по инспектированию и реставрации памятников предлагает в 2019 году благоустроить квартал в историческом центре молдавской столицы, рассказал в интервью Sputnik глава агентства Ион Штефэницэ.

Речь идет о зоне между улицами Сфатул Цэрий, М. Чеботарь, М. Когэлничану и А. Щусева. Данный проект станет моделью для последующего восстановления остальных кварталов, которые формируют исторический центр Кишинева.

"Улицы будут благоустроены и украшены так же, как и сто лет назад. Восстановление этого объекта может стать моделью для аналогичных проектов", - сказал Штефэницэ.

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По его словам, таким образом, постепенно планируется отреставрировать весь исторический центр города. "У нас будет благоустроенный квартал с отремонтированными пешеходными зонами и подсветкой Национального музея этнографии и естественной истории", - отметил собеседник.

На данном этапе, как подчеркнул Штефэницэ, разработан проект по выполнению строительных работ. Генеральному управлению общественного транспорта и дорожного сообщения Кишинева предстоит определиться с компанией, которая возьмется за осуществление ремонтных работ.

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Муниципальные советники поддержали данную инициативу и запланировали бюджет на реализацию проекта в размере четырех миллионов леев. Работы должны начать с приходом весны, когда позволят метеоусловия.

С полной версией интервью с Ионом Штефаницэ можно ознакомиться здесь.