Заседание спецкомиссии из-за снежной бури: что ждет жителей Молдовы

Стало известно, когда циклон, обрушившийся на Молдову, покинет пределы страны. Полный доклад о последствиях снежной бури, которая бушевала в четверг в республике, представили на спецзаседании.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Снегопад в Молдове: южный циклон, который принес в республику обильные осадки, предположительно покинет пределы Молдовы в ночь с пятницы на субботу. Специальные службы продолжают работать в режиме нон-стоп для борьбы с последствиями непогоды. Все это обсудили в четверг на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Когда стихия отступит

В ближайшее время выраженность циклона несколько снизится, рассказал замглавы Генинспектора по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Александру Опря.

"В утренние часы пятницы, 11 января, выраженность южного циклона повысится. Предполагается, что циклон покинет пределы Молдовы в ночь с пятницы на субботу", - отметил он.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кишинев во власти снежной стихии: как столица переживает непогоду

По сообщению синоптиков, в ночные часы как в Кишиневе, так и в республике ожидается снег, а в некоторых районах сильный. Возможны заносы, гололедица. Представитель Госгидрометеорологической службы отметила, что температура воздуха будет варьироваться от -4 до -9, а в Кишиневе - от -4 до -7. В пятницу днем также ожидается снег.

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Электричество и газ есть

"На данный момент, исходя из информации, полученной от поставщиков электроэнергии, отключений нет. Ситуация под контролем", - заявил госсекретарь Минэкономики Анатол Усатый.

Не поступали и данные об отключениях газа.

На дорогах ситуация спокойная

По словам главы Госадминистрации автомобильных дорог Георге Курмея, заблокированных дорог в стране нет, транспорт также передвигается без каких-либо затруднений, за исключением трассы Кишинев-Леушены, по которой следуют большегрузы.

"Снег начался с четырех утра. Больше всего осадков выпало в центральных и южных районах страны", - сказал чиновник.

По его словам, в течение ночи специалисты сконцентрируются на том, чтобы продолжить расчистку дорог. "Работаем в режиме нон-стоп", - добавил Курмей.

Рекомендации спасателей

Особое внимание, по словам главы Генерального инспектора по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Михаила Харабаджиу, необходимо уделять случаям, когда требуется скорая медицинская помощь. Речь идет о беременных женщинах, больных с диализом или специальным медицинским режимом.

"Контакт с этими людьми должен быть постоянным. В случае возникающих рисков для жизни таких пациентов нужно доставлять в больницы. Если транспорт Минздрава не в состоянии это сделать, то надо обращаться к спасателям", - пояснил он.

По его словам, бюджетным организациям стоит сделать запасы воды.

"Таковы наши рекомендации. В случае необходимости создадим антикризисные штабы – как на республиканском уровне, так и на местном", - заключил Харабаджиу.

Генеральный госсекретарь Минздрава Борис Гылкэ сообщил, что никаких экстренных звонков на "горячую линию" не поступало. "У нас есть резервы лекарств, крови и других необходимых препаратов для жизни. Все медучреждения работают в нормальном режиме. Все звонки обрабатываются в обычном порядке", - сказал он.

Как пережил Кишинев снегопад

Проблем с общественным транспортом в Кишиневе и пригородах столицы не было, заявил исполняющий обязанности примара (мэра) Кишинева Руслан Кодряну.

© Photo: Facebook / Страница "Mihail Bagas" Работа муниципальных служб в пригороде Кишинева во время снегопада

По его словам, с четырех утра на расчистку дорог от снега вышли 16 единиц спецтехники, а с восьми часов до настоящего момента на улицах города работала 31 спецмашина. В общей сложности дороги обработали 580 тоннами противогололедного материала и 38 тоннами соли. В работах задействовали порядка 60 сотрудников муниципального предприятия Exdrupo.

Над расчисткой тротуаров и дворов жилых домов работали 402 сотрудника, 26 тракторов и экономические агенты.

"Даже троллейбус задействовали для расчистки снега", - с улыбкой сказал чиновник.

Не было, по словам и.о. примара, в Кишиневе и сюрпризов, связанных с работой детских садов и школ. А вот в Кантемирском и Хынчештском районах 146 детей не смогли в четверг добраться до учебных заведений.

"Сегодня ночью, начиная с 22.00 в максимальном режиме приступим к обработке дорог и тротуаров. От Exdrupo выйдет 60 единиц транспорта и все тракторы от управления жилищно-коммунального хозяйства", - отметил Кодряну.