Сколько граждан зарегистрировались на выборы в парламент и референдум

У молдавских властей остались считанные дни для того, чтобы определиться с количеством избирательных участков за границей.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Свыше 24 тысяч граждан Молдовы, находящихся за границей или проживающих на территории Приднестровья, предварительно зарегистрировались для участия в парламентских выборах и республиканском консультативном референдуме.

По словам главы Центризбиркома Алины Руссу, в среду, 9 января, истек 45-дневный срок для предварительной регистрации избирателей.

"Получено 24 тысяч 585 заявок. Речь идет о более чем тысяче 200 населенных пунктов за границей, где наши сограждане хотели бы, чтобы открылись избирательные участки", - сказала она.

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Списки с этими населенными пунктами будут переданы на рассмотрение министерству иностранных дел и европейской интеграции и правительству. Кабмин примет окончательное решение по поводу количества избирательных участков за рубежом. А сделать это нужно до 19 января. Согласно местному законодательству, участки, в том числе за границей, формируются не менее чем за 35 дней до дня голосования.

"В 2016 году, когда проходили президентские выборы, за границей работали 100 избирательных участков", - добавила Руссу.

Не позднее, чем за 25 дней до дня выборов, гражданин может отменить регистрацию.

До голосования осталось чуть больше месяца

Выборы в парламент Молдовы состоятся 24 февраля. Голосование пройдет по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.

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В этот же день в стране пройдет республиканский консультативный референдум.

В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса: