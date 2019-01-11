В Кишиневе снегопад помешал работе аэропорта - какие рейсы задерживаются

Многочисленные задержки рейсов в аэропорту столицы: снежная буря продолжает бушевать в Молдове.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Снежная буря внесла коррективы в работу Международного аэропорта Кишинева.

​​"Из-за погодных условий сегодня в Международном аэропорту Кишинева изменился график полетов некоторых рейсов", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Задерживаются вылеты в Стамбул, Лондон, Москву, Киев, Бухарест, Париж, Венецию. С опозданием прибудут в Кишинев самолеты из Бухареста, Вены, Тель-Авива, Лондона.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Колядки и другие сюрпризы приготовили гостям аэропорта Кишинева - видео

Рекомендуется следить за изменениями в расписании рейсов на сайте аэропорта.

"В случае задержек или аннулирования рейса, обращайтесь к авиакомпании, чтобы узнать все подробности", - уточнили в аэропорту.

Государственная гидрометеорологическая служба страны объявила сразу два "желтых кода". Первый связан с обильными снегопадами, второй с гидрологической опасностью, а именно непрочным ледяным покровом.

Из-за южного циклона на территории Молдовы ожидаются сложные погодные условия: пройдут сильные осадки (15-20 литров на метр квадратный, местами до 25 л/м2), а в южной половине страны в виде дождя и мокрого снега.

Синоптики объявили еще один "желтый код">>>

Возможны метели, на дорогах снежные заносы. Ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Это предупреждение действует до конца дня

"B связи с выпавшим снегом на малых реках и водоемах непрочный ледяной покров будет покрыт слоем снега, что представит дополнительную опасность. Выходить на него не рекомендуется", - отметили в Госгидрометеослужбе.

Особенное внимание на это специалисты просят обратить родителей несовершеннолетних и любителей зимней рыбной ловли.

Предупреждение метеорологов действует до 18 января.

Страшные последствия изменения климата: что ждет Молдову>>>