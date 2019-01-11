В Кишиневе опасная дыра в дорожном полотне чудом не привела к трагедии - фото

Об опасности, которая подстерегает горожан в центре города, написал в Facebook очевидец.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Машина скорой помощи провалилась колесом в открытый колодец канализации на бульваре Негруцци в Кишиневе, полицейский автомобиль угодил в яму на бульваре Негруцци и перевернулся - этих происшествий, к счастью, не произошло. Все живы и здоровы. Но очевидцы сообщают, что опасная "дыра" на проезжей части появилась около двух недель назад.

© Sputnik / Miroslav Rotari Топ-5 советов: как водителям ездить в снегопад без аварий

Городские власти даже установили предупреждающие дорожные знаки, но они сегодня пропали. И в данный момент ничего не сигнализирует о возможной опасности на дороге.

Об этом написал в Facebook наш коллега, журналист Геннадий Вакуловски.

Снежный апокалипсис: как Молдова переживает "желтый код">>>

"Кто хочет лучше понять, насколько безответственна администрация столицы, съездите на машине от гостиницы "Космос" до Академии наук Молдовы, чтобы увидеть "красоту" в виде канализационного колодца без люка", - написал автор публикации, прикрепив к ней фотографии.

Как в снегопад расчищают дороги в Молдове - под контролем ли ситуация>>>

Он отметил, что канализационный люк открыт около двух недель и расположен прямо на проезжей части. На днях, как уточнил автор, эта опасность была ограждена предупреждающими знаками. Но с четверга эти знаки куда-то пропали, и открытый люк по-прежнему "красуется" посреди дороги.