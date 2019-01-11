В Кишиневе на улицы выходят автобусы, которые давно должны были списать

Некоторые автобусы, курсирующие по улицам Кишинева, настолько старые, что счетчики уже даже не способны отсчитывать общий пробег машин. На ряде экземпляров он превышает полтора миллиона километров.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Примэрия (мэрия) Кишинева объявила очередной тендер на закупку городских автобусов. Уже с 8 февраля компании, заинтересованные в поставках этого вида транспорта, смогут подавать свои предложения.

Какие автобусы намерена купить мэрия

Власти Кишинева выставили определенные требования к новым машинам. Они должны быть низкопольными, длиной не более 12 метров. Также определены стандарты экологической безопасности: новый транспорт должен соответствовать классу евро-6. За каждый такой автобус примэрия Кишинева готова заплатить два миллиона 300 тысяч леев. В общей сложности планируется купить порядка 30 единиц транспорта. На эти цели из городского бюджета выделено 80 миллионов леев. Это примерно в два раза больше, чем в минувшем году.

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В 2018 году городские власти объявляли тендер четыре раза, рассказал директор автобусного парка Виталий Копач. Однако компаний, желающих в нем участвовать, не было.

"Причина состоит в том, что тендер был объявлен на закупку 50 единиц, но оплата за них должна была быть произведена в течение трех лет. Поэтому предложений не было", - пояснил Копач.

"Люди не заслуживают такого транспорта…"

На балансе кишиневского автобусного парка находятся 126 автобусов. Далеко не все из них можно эксплуатировать. Ежедневно в ремонтных мастерских простаивают треть из них. В основном ломаются ходовая часть, коробка передач и мотор. Некоторые автобусы вообще должны быть давно списаны, но за неимением лучшего, их используют до сих пор.

"Ни люди не заслуживают такого транспорта, ни мы работники автобусного парка таких машин. Некоторые автобусы проехали уже около полутора миллиона километров. Исходя из показателей по проезду это – два срока", - рассказал замдиректора по технической эксплуатации Анатолий Негруца.

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Расходы на ремонт городских автобусов составляют 15 миллионов леев ежегодно. Их ремонтируют до тех пор, пока это экономически выгодно. Иными словами, расходы на починку транспорта не превышают доходов от продажи билетов.

Что планируют сделать с новыми автобусами

В случае если нынешний тендер пройдет успешно, и примэрия Кишинева наконец-то закупит новую партию автобусов, старые сразу списывать не будут. Ведь для того, чтобы обеспечить нужды муниципия в этом виде транспорта, необходимо в общей сложности 150-160 автобусов, пояснили в городском автопарке. Его руководство не исключает, что могут быть возобновлены маршруты, ранее закрытые из-за нехватки машин.

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"Думаю, что на этом обновлении парка мы не остановимся. Может быть, заключим контракт с Республикой Беларусь, чтобы в дальнейшем собирать автобусы, как сейчас собирают троллейбусы. Каждый год нужно вливание нового транспорта, который бы соответствовал столице европейской страны. Мы находимся в центре Европы, а ездим на таких автобусах", - заявил Негруца.

Последний раз автобусный парк Кишинева закупал новый транспорт в 2006 году.