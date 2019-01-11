На борьбу со снежной стихией в Молдове приходит армия

Сильные снегопады стали причиной создания мобильных бригад в Национальной армии, которые готовы прийти на помощь в любой момент.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Свыше 500 военных, а также техника повышенной проходимости готовы помочь местным властям в борьбе с последствиями снегопадов, обрушившихся на Молдову. Об этом заявил командующий Национальной армией Игорь Кутие.

© Sputnik / Miroslav Rotari "Армагеддон" в Кишиневе: как в столице разбушевалась снежная стихия 15

Как сообщили в пресс-службе Минобороны страны, в гарнизонах на юге, в центре и на севере республики созданы мобильные бригады, которые в случае необходимости придут на помощь при расчистке трасс в населенных пунктах.

В Национальной армии постоянно держат связь с Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.

В Молдове в пятницу действуют сразу два "желтых кода". Первый связан с обильными снегопадами, второй с гидрологической опасностью, а именно непрочным ледяным покровом.

Как сообщили в Государственной гидрометеорологической службе, из-за южного циклона на территории Молдовы регистрируются сложные погодные условия - идут сильные осадки (15-20 литров на метр квадратный, местами до 25 л/м2).