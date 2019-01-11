Ситуация в Кишиневе выходит из-под контроля: мэрия просит помощи у кабмина

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Отключения электроэнергии, не попавшие в школу дети, состояние дорог и прогноз погоды на ближайшие сутки обсудили на заседании антикризисного штаба в пятницу под руководством министра экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилла Габурича.
За последние часы обильные снегопады, которые обрушились на Молдову, привели к серьезным последствиям в некоторых населенных пунктах страны, но в целом ситуация находится под контролем, заявил глава Минэкономики.
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Власти молдавской столицы не справляются с последствиями обильных осадков и просят помощи у правительства. Об этом заявил вице-примар Кишинева Нистор Грозаву.
"Нет отключений электричества и теплоэнергии. Дороги обрабатываются противогололедным материалом, но мы с трудом справляемся... Поэтому просим, господин министр, если возможно, помочь нам спецтехникой и рабочими", - сказал вице-примар.
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Чиновник попросил помощи, в частности, для расчистки дорог к больницам.
Прогноз погоды, или когда прекратятся снегопады
В Молдове намело снега от 3 до 19 сантиметров, рассказал метеоролог Геннадий Рошка. Больше всего осадков выпало в центральной части республики.
"В ближайшие 12 часов в центре страны ожидается снег, а на юге – мокрый снег", - отметил Рошка.
Обильные снегопады, по его словам, продолжатся до ночи.
"В течение дня усилится ветер в центре и на юге страны. Ожидаем сугробы и гололедицу. В последующие дни снегопады будут не такими сильными, после чего осадки прекратятся", - добавил метеоролог.
В ночь с пятницы на субботу температура воздуха в среднем по стране составит от -9 до -14. Ожидается слабый снег.
Молдову запорошило
Снег продолжался в некоторых регионах Молдовы на протяжении всей ночи, заявил глава Генерального инспектора по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Михаил Харабаджиу.
"В ночные часы на юге страны шел дождь и мокрый снег. С пяти утра там начался сильный снег. Слой выпавшего снега составил примерно 5-7 сантиметров", - сообщил Харабаджиу.
По его словам, в южной части республики приостановлено движение крупнотоннажного транспорта через Джурджулешты, а у легковых машин доступ есть. "Движение транспорта затруднено в населенном пункте Дойна Кагульского района. На данный момент там работают дорожные службы", - сказал генерал.
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В центральной части республики ночью шел мокрый снег. "В центральной зоне заблокировано движение крупногабаритного транспорта на участке Троица Ноуэ в Новых Аненах. Легковые автомобили, конечно, могут там передвигаться", - отметил он.
Что касается северной части страны, то на протяжении ночи осадков там практически не было, но с шести часов утра тоже начался снег.
"В целом заблокированных дорог международного, национального и местного значения нет. Приостановлено движение крупнотоннажного транспорта на трассе Леушены", - отметил он.
В школу с трудом...
По словам Харабаджиу, утром в пятницу в школы не попали 224 ребенка из Ниспоренского, Каларашского и Хынчештского районов.
"В большинстве случаев причина заключается в технической неисправности транспортных средств", - пояснил генерал.
Без электричества
Глава Национального агентства по регулированию в энергетике Тудор Копач объявил, что на момент проведения заседания без электроэнергии оставались восемь населенных пунктов в Криулянском, Кагульском и Чимишлийском районах.
"Оперативные группы работают над восстановлением подачи электроэнергии в эти населенные пункты. Но есть села, где доступ специалистов осложнен из-за снегопадов. Бригады работают в оперативном режиме", - сказал чиновник.
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Замглавы Гениснпектората полиции Георге Кавкалюк отметил, что правоохранительные органы втрое увеличили число сотрудников полиции на трассах национального значения для оказания помощи участникам дорожного движения.
За последние 24 часа зарегистрировано 105 дорожно-транспортных происшествий, из которых пять серьезных.
"К счастью, никто не погиб", - подчеркнул Кавкалюк.
Скорая на помощь
Как сообщили в пятницу в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи, из-за погодных условий в Криулянском районе автомобиль скорой застрял на заснеженной трассе. В итоге пришлось вызывать спасателей, которые помогли продолжить путь. Пациент получил необходимую помощь и его госпитализировали.
Кроме того, минувшей ночью медики приняли роды у жительницы муниципия Кишинэу. Бригаду вызвали в 02.16. Ребенок появился на свет в доме. Уже после этого мать и младенца в удовлетворительном состоянии доставили в больницу.
Еще одного человека госпитализировали в четверг вечером из-за переохлаждения.