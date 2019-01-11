Ситуация в Кишиневе выходит из-под контроля: мэрия просит помощи у кабмина

Снегопад в Молдове: столичные власти не справляются с последствиями метели, по стране есть отключения электричества, порядка 200 детей не смогли добраться в школы. Когда циклон покинет пределы республики.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Отключения электроэнергии, не попавшие в школу дети, состояние дорог и прогноз погоды на ближайшие сутки обсудили на заседании антикризисного штаба в пятницу под руководством министра экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилла Габурича.

© Sputnik / Miroslav Rotari "Армагеддон" в Кишиневе: как в столице разбушевалась снежная стихия 15

За последние часы обильные снегопады, которые обрушились на Молдову, привели к серьезным последствиям в некоторых населенных пунктах страны, но в целом ситуация находится под контролем, заявил глава Минэкономики.

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Кишинев замело

Власти молдавской столицы не справляются с последствиями обильных осадков и просят помощи у правительства. Об этом заявил вице-примар Кишинева Нистор Грозаву.

© Sputnik / Yana Zaharova Подземный переход занесен снегом

"Нет отключений электричества и теплоэнергии. Дороги обрабатываются противогололедным материалом, но мы с трудом справляемся... Поэтому просим, господин министр, если возможно, помочь нам спецтехникой и рабочими", - сказал вице-примар.

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Чиновник попросил помощи, в частности, для расчистки дорог к больницам.

Прогноз погоды, или когда прекратятся снегопады

В Молдове намело снега от 3 до 19 сантиметров, рассказал метеоролог Геннадий Рошка. Больше всего осадков выпало в центральной части республики.

"В ближайшие 12 часов в центре страны ожидается снег, а на юге – мокрый снег", - отметил Рошка.

Обильные снегопады, по его словам, продолжатся до ночи.

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"В течение дня усилится ветер в центре и на юге страны. Ожидаем сугробы и гололедицу. В последующие дни снегопады будут не такими сильными, после чего осадки прекратятся", - добавил метеоролог.

В ночь с пятницы на субботу температура воздуха в среднем по стране составит от -9 до -14. Ожидается слабый снег.

Молдову запорошило

Снег продолжался в некоторых регионах Молдовы на протяжении всей ночи, заявил глава Генерального инспектора по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Михаил Харабаджиу.

"В ночные часы на юге страны шел дождь и мокрый снег. С пяти утра там начался сильный снег. Слой выпавшего снега составил примерно 5-7 сантиметров", - сообщил Харабаджиу.

По его словам, в южной части республики приостановлено движение крупнотоннажного транспорта через Джурджулешты, а у легковых машин доступ есть. "Движение транспорта затруднено в населенном пункте Дойна Кагульского района. На данный момент там работают дорожные службы", - сказал генерал.

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В центральной части республики ночью шел мокрый снег. "В центральной зоне заблокировано движение крупногабаритного транспорта на участке Троица Ноуэ в Новых Аненах. Легковые автомобили, конечно, могут там передвигаться", - отметил он.

Что касается северной части страны, то на протяжении ночи осадков там практически не было, но с шести часов утра тоже начался снег.

"В целом заблокированных дорог международного, национального и местного значения нет. Приостановлено движение крупнотоннажного транспорта на трассе Леушены", - отметил он.

В школу с трудом...

По словам Харабаджиу, утром в пятницу в школы не попали 224 ребенка из Ниспоренского, Каларашского и Хынчештского районов.

"В большинстве случаев причина заключается в технической неисправности транспортных средств", - пояснил генерал.

Без электричества

Глава Национального агентства по регулированию в энергетике Тудор Копач объявил, что на момент проведения заседания без электроэнергии оставались восемь населенных пунктов в Криулянском, Кагульском и Чимишлийском районах.

"Оперативные группы работают над восстановлением подачи электроэнергии в эти населенные пункты. Но есть села, где доступ специалистов осложнен из-за снегопадов. Бригады работают в оперативном режиме", - сказал чиновник.

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Замглавы Гениснпектората полиции Георге Кавкалюк отметил, что правоохранительные органы втрое увеличили число сотрудников полиции на трассах национального значения для оказания помощи участникам дорожного движения.

© Sputnik / Yana Zaharova Машина застряла в снегу

За последние 24 часа зарегистрировано 105 дорожно-транспортных происшествий, из которых пять серьезных.

"К счастью, никто не погиб", - подчеркнул Кавкалюк.

Скорая на помощь

Как сообщили в пятницу в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи, из-за погодных условий в Криулянском районе автомобиль скорой застрял на заснеженной трассе. В итоге пришлось вызывать спасателей, которые помогли продолжить путь. Пациент получил необходимую помощь и его госпитализировали.

Кроме того, минувшей ночью медики приняли роды у жительницы муниципия Кишинэу. Бригаду вызвали в 02.16. Ребенок появился на свет в доме. Уже после этого мать и младенца в удовлетворительном состоянии доставили в больницу.

Еще одного человека госпитализировали в четверг вечером из-за переохлаждения.