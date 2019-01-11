В Кишиневе из-за снегопада некоторые троллейбусы и автобусы ездят иначе

Важная информация для жителей и гостей столицы: столичные власти изменили маршруты следования двух автобусов и троллейбусов.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Из-за снегопадов маршруты некоторых троллейбусов и автобусов в Кишиневе сократили. Об этом сообщили в пресс-службе примэрии (мэрии) столицы.

Общественный транспорт ездит по всем городским направлениям, отметили в городской администрации. Однако сокращены маршруты троллейбусов №31 и 33, которые курсируют в пригороды столицы - Сынжеру и Ставчены. Из-за обильных снегопадов они следуют только до въезда в населенные пункты.

Маршрут автобусов №31, которые ездят в Вадул луй Водэ, сокращен до Будешт, а автобусов №46 – до коммуны Гидигич.

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Городской автобусный парк решил снять с маршрутов на время снегопадов девять автобусов с прицепом. На такие меры, как сообщили в примэрии, пришлось пойти, чтобы не создавать пробки.