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Снег в Кишиневе.

Снегопад в Кишиневе стал предметом для "фотожаб" и мемов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Настоящая зима пришла в столицу Молдовы, но город оказался не готов к снегопадам и сугробам: пользователи социальных сетей делятся курьезными фотографиями и видео, без улыбки на которые смотреть невозможно.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Зима застала власти Кишинева врасплох. Столичная администрация не была готова к снегу, а точнее к таким обильным осадкам. Сугробы, запорошенные снегом тротуары, грязевая каша на дорогах, буксующий транспорт, пробки... Все прелести зимней "сказки" оценили жители и гости столицы. Пользователи социальных активно делятся курьезными моментами из столичной жизни. Фото и видео, отснятые на улицах Кишинева, вызывают улыбку и тоску одновременно.

Когда спецтехники для расчистки дорог от снега не хватает, а работать нужно, сотрудники одного из столичных троллейбусных парков решили переоборудовать служебный троллейбус КТГ 756 1970-х годов выпуска в снегоуборочную машину.

Ноу-хау одного из троллейбусных парков Кишинева
© Photo: Facebook / Никита Цуркан
Ноу-хау одного из троллейбусных парков Кишинева

Изобретательность свойственна и другим жителям Кишинева. На улицах города можно встретить необычную детскую коляску, которую находчивые родители снабдили санками. Эдакая самоходка...

Пользователи социальных сетей шутят и над тем, как борются муниципальные службы с последствиями непогоды. А прибегли они, надо сказать, далеко не к нанотехнологиям. К примеру, в пригородах Кишинева можно было встретить универсальную снегоуборочную технику – грузовик, в кузове которого сидят рабочие и разбрасывают на дорогу песок. И все это при помощи лопаты.

Работа муниципальных служб в пригороде Кишинева во время снегопада
© Photo: Facebook / Страница "Mihail Bagas"
Работа муниципальных служб в пригороде Кишинева во время снегопада

Все жители Кишинева, без исключения, рады, когда по дороге им встречается снегоуборочная техника. Радость некоторых горожан не имеет границ...

Для борьбы с сугробами все средства хороши. Так подумали некоторые жители столицы, которые превратили обычный микроавтобус при помощи подручных средств в снегоуборочную машину.

Твердое "нет" сказали пробкам некоторые находчивые кишиневцы. Несмотря на снегопад некоторые передвигались по городу на мотоциклах.

Не обошлось и без фотожаб. Одна из них намекает на ледниковый период в Кишиневе - на берегу озера в парке Валя Морилор якобы поселился белый медведь.

Пользователи социальных сетей шутят над тем, как в такую погоду нужно коротать время при пересечении государственной границы. В мороз и снегопады нужно греться танцами, а именно - молдавской хорой.

Опасная "дыра" на проезжей части на бульваре Негруцци шокировала кишиневцев. Сюрприз в виде открытого люка на дороге появился около двух недель назад.Трагедии чудом удалось избежать. Такими темпами дыра станет символом Кишинева, шутят многие пользователи в соцсетях.

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Теги:
соцсети, насмешки, мемы, снегопад
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