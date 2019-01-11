Спасатели вызволяют автомобили из снежного плена по всей Молдове

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. За последние часы спасателям пришлось девять раз выезжать на задание, чтобы вызволить из снежного плена автомобили с пассажирами, застрявшие в снегу на дорогах Молдовы.

На территории муниципия Кишинев спасателям пришлось вмешаться, чтобы вытащить из сугробов шесть грузовых и два легковых автомобиля, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

Во второй половине дня начали застревать автомобили на трассах по всей республике. Спасатели вызволяли из снежного плена машины с людьми на дорогах в Бессарабском, Хынчештском, Чимишлийском, Оргеевском районах.

Около часа дня три машины были разблокированы на трассе Леушены-Кишинев.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в экстренной ситуации необходимо звонить по единому номеру службы спасения 112.

В результате снегопада в Молдове также были зафиксированы случаи отключения электричества в ряде населенных пунктов страны. Из-за разгула стихии около 200 детей не смогли добраться в школы.

Состояние дорог и прогноз погоды на ближайшие сутки был обсужден в пятницу на заседании антикризисного штаба в пятницу под руководством министра экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилла Габурича.