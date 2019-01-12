Год подорожаний: на что в Молдове взвинтили цены

Некоторые продукты в республике за 2018 год подорожали на 70%, но все-таки на определенные товары и услуги цены упали.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Граждане Молдовы плакали, но покупали: 2018 год оказался годом значительных подорожаний. Цены на некоторые товары и услуги взлетели до астрономических высот. Впрочем, был зафиксирован и определенный спад. Самым ощутимым для населения страны оказалось снижение тарифов на электроэнергию и газ.

Цены взлетели за год

Инфляция в конце 2018-ого (то есть в совокупности с начала года по сравнению с декабрем 2017-ого) составила 0,9%. На протяжении 12 месяцев цены на продукты питания в среднем увеличились на 2,2%. В частности, больше всего подорожали лук – на 70,2%, арбузы и дыни – 45,4%, капуста – 34,8%, морковь – 31,7%. Также взлетели цены сала, меда, масла, свежей и копченой рыбы, спиртного, винограда, молока и молочных продуктов, рыбных консервов, кукурузной муки, печенья, тортов, колбас, макарон, хлеба из пшеничной муки.

Из непродовольственных товаров больше всего подорожали топливо и предметы личной гигиены. Выше стала стоимость детских спортивных костюмов, обуви, одежды, электротехники, мебели, посуды и сигарет.

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Кроме того, за год выросли в цене туристические услуги, содержание детей в детсадах и яслях, проживание в студенческих общежитиях, вывоз мусора, курсы иностранных языков.

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Что-то все-таки подешевело

На протяжении года больше всего цены снизились на садовые ягоды – на 44,9%, садовые фрукты – 25,6%, экзотические фрукты – 14,1%. Подешевели также баклажаны, чеснок, томаты, сахарный песок, цитрусовые, огурцы, яйца, свинина, говядина и баранина, растительное масло, мясо птицы, крупы, телефоны, лекарства, автомобили, холодильники и морозильники, стиральные машины, природный газ, железнодорожные пассажирские перевозки и гостиничные услуги.

Как изменились цены в декабре

Согласно статистике, в декабре годовой уровень инфляции составил 0,9%, а средние потребительские цены в сравнении с предыдущим месяцем выросли на 0,5%. Специалисты объясняют это подорожанием продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг, оказываемых населению.

За месяц больше взлетели в цене капуста – 24,7%, перец - 19,8%, кабачки – 14,5% и баклажаны – 14,1%. Также стали дороже обходиться лук, морковь, томаты, огурцы, яйца, картофель, сало, сахарный песок, крупы, свежие грибы, брынза, пшеничная мука, субпродукты, сыр и сметана.

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Что касается непродовольственных товаров, то за указанный период цены практически на всю продукцию почти не изменились. Однако немного больше жители Молдовы стали платить за бутилированный газ, уголь, женские шарфы, спортивный инвентарь и мужские костюмы, детские и женские куртки, платья, пуловеры, жакеты, брюки, чулки, пальто и детские игры.

Также выросли в цене авиа и железнодорожные пассажирские перевозки, аренда жилья, оплата за детсады и ясли, а также гостиничные услуги.

Немного дешевле стали обходиться баранина, цитрусовые, бобовые, свекла, шоколад и конфеты, минеральная вода, свинина, чеснок, свежая и копченая рыба, спиртное.

Упали в цене бытовая техника, товары личной гигиены, мужские рубашки, лекарства, автотранспорт, холодильники, морозильники, мужские пальто и куртки. Подешевели также туристические услуги.