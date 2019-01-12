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Снег

Молдову замело: куда звонить водителям, которые увязли в снегу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В Минэкономики рассказали, в каком состоянии находятся дороги национального значения после двух дней снегопадов, а также дали советы водителям.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Обильные снегопады, продолжавшиеся в Молдове два дня подряд, закончились. Власти подводят итоги "желтого кода", который действовал в течение четверга-пятницы, и дают советы водителям, как действовать, если попадаешь в снежный плен.

Состояние дорог

По состоянию на 08.00 субботы, на дорогах национального значения продолжается патрулирование и борьба с гололедом. Таким образом, обеспечивается дорожное движение на трассах. На данный момент в расчистке дорог от снега задействованы 210 единиц спецтехники и 246 рабочих. Израсходовано свыше тысячи тонн противогололедного материала.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Водителям рекомендуется ездить медленно как в черте населенных пунктов, так и за их пределами. Также стоит соблюдать дистанцию между автомобилями, чтобы успеть сманеврировать и, тем самым, избежать аварии. Не стоит парковать машину под деревьями.

Куда обращаться водителю, угодившему в снежным плен

Перед тем, как отправиться в путь, Минэкономики советует проверить состояние дорог. Сделать это можно на сайтах www.asd.md и www.mei.gov.md

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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В режиме нон-стоп работает оперативная служба Госадминистрации дорог, где можно получить информацию о состоянии трасс. Дозвониться можно по телефонам 022-74-89-61, 022-22-55-30 и 060477177.

На национальных трассах установлено порядка 40 видеокамер, благодаря которым можно узнать, как выглядит путь в режиме реального времени.

В случае необходимости граждане могут обратиться в Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям по телефонам 022-73-85-45 или позвонить на единый номер 112.

"Сразу после получения обращения смешанные бригады, включая военных, прибудут в кратчайшие сроки, чтобы оказать помощь", - отметили в Минэкономики.

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