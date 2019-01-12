Сюрприз от примэрии: в Кишиневе меняются маршруты общественного транспорта

Практически каждую неделю столичная администрация сообщает об изменениях маршрутов того или иного вида общественного транспорта: на этот раз власти Кишинева решили поменять план следования некоторых троллейбусов.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. С 14 января в Кишиневе вступают в силу изменения некоторых маршрутов общественного транспорта, сообщили в пресс-службе столичной примэрии (мэрии).

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе на улицы выходят автобусы, которые давно должны были списать

Троллейбусы №34, курсирующие по маршруту улица Чуфля – село Трушены, будут ездить с бульвара Штефана чел Маре по улицам Тигина, Букурешть, Чуфля и далее по установленному ранее плану. Вводятся дополнительные промежуточные остановки: "Каля Ешилор, 103" (в направлении Кишинева), "улица Тигина" до перекрестка с улицей 31 Августа 1989 года, и "улица Измаильская" (остановка на улице Букурешть до перекрестка с Измаильской).

По-другому станут ездить и троллейбусы №33, которые будут следовать с улицы Мирчешть по Балканскому шоссе, улицам Петрикань, М. Витязул, Колумна, А. Коандэ, Каля Ешилор (до ресторана Butoiaș). Обратно маршрут построен с улицы Каля Ешилор по бульвару Штефана чел Маре, улицам М. Витязул, Петникань, Балканскому шоссе и улице Мирчешть.

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С 14 января в экспериментальном порядке разделяется троллейбусный маршрут №24. Теперь по улицам столицы будут ездить троллейбусы №24 (бульвар Мирча чел Бэтрын – улица Миорица) и №12 (который повторяет маршрут №24, но он сокращен до улицы А. Матеевича).