Последствия прошедших снегопадов: как в Молдове боролись со стихией

Застрявшие в снегу автомобили, отключения электроэнергии, сугробы, пробки и грязевая каша на дорогах - этим запомнятся прошедшие снегопады в Молдове.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Южный циклон, который бушевал в Молдове несколько дней подряд, покинул пределы республики. Вместе с его уходом в стране прекратились обильные снегопады. Последствия непогоды ощутили многие жители Молдовы. Это и перебои с электроэнергией, и снежные заносы, и увязшие в сугробах автомобили, и пробки.

Вызволение из снежного плена

За последние сутки помощь спасателей и пожарных понадобилась в 37 случаях по разблокированию автомобилей на дорогах страны. На территории Кишинева специалистам пришлось вмешаться, чтобы вытащить из сугробов восемь машин, сообщили в субботу в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям. Спасатели вызволяли из снежного плена машины с людьми на дорогах в Оргеевском, Кагульском, Кантемирском, Леовском, Чимишлийском, Хынчештском, Резинском, Каушанском, Штефанводском, Криулянском, Новоаненском районах и в АТО Гагаузия.

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Руководство инспектората совместно с автомобильным клубом Terra Valahia патрулировали вечером в пятницу 11 трасс национального и регионального значения, чтобы помочь водителям, застрявшим в снегу. В общей сложности были задействованы 445 спасателей и пожарных, а также порядка 140 единиц спецтехники.

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Состояние дорог

По данным Госадминистрации дорог, от снега расчищены магистрали, дороги республиканского и регионального значения. Для обработки проезжей части противоголеледными материалами были задействованы 385 единиц спецтехники и 330 рабочих. Израсходовано свыше трех тысяч тонн смеси.

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На данный момент информации о заблокированных дорогах не поступало, подчеркнули в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям.

Отключения электроэнергии

Из-за снегопада, который обрушился на Молдову 11 января, частично без электроэнергии остались 15 сел в пяти районах республики.

"К 21.00 пятницы подача электричества возобновилась во всех населенных пунктах", - подчеркнули в инспекторате.

Антикризисный штаб следит за ситуацией в стране.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в экстренной ситуации необходимо звонить по единому номеру службы спасения 112.