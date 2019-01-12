Филип призвал местные власти активизировать работу по расчиcтке снега

Глава правительства Молдовы провел оперативное заседание в связи с прошедшими снегопадами и попросил подчиненных активизироваться для расчистки дорог от снега в столице и по всей стране.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Последствия прошедших в течение двух дней в Молдове обильных снегопадов, состояние дорог и необходимые действия уполномоченных структур обсудили в субботу на оперативном заседании в правительстве под руководством премьера Павла Филипа.

© Sputnik / Miroslav Rotari Последствия прошедших снегопадов: как в Молдове боролись со стихией

По последним данным кабмина, все дороги в стране полностью проходимы, отключенных от электроэнергии населенных пунктов нет. По настоянию премьера антикризисный штаб продолжит работу в режиме нон-стоп до понедельника, чтобы исключить какие-либо риски.

За два дня обильных снегопадов сотрудники Генерального инспектората полиции зарегистрировали 126 ДТП, из которых 88 – в столице.

Филип попросил полицейских, патрульных и дорожных рабочих взяться за уборку улиц, дворов жилых домов и общественных учреждений в черте Кишинева. Также премьер обратился к представителям местной публичной власти и администраторам зданий с просьбой обеспечить расчистку крыш от снега.

По мнению главы правительства, в сложившихся условиях важно взаимодействие между специализированными службами и местными органами власти.

"Мы должны думать о перспективе и инвестировать в Дорожный фонд для покупки техники и современного оборудования", - сказал Филип.

В экстренной ситуации необходимо звонить по единому номеру службы спасения 112 или в Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям - 022-73-85-45.