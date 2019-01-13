Врач из Молдовы спасает детей в Африке: что пережила медик

Где только не встретишь наших: врач из Молдовы после долгих лет работы в республике решила отправиться в Африку, чтобы бороться с тяжелыми болезнями, с которыми сталкивается население этого континента.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Знать тяжелые и редкие недуги не только по книжкам, но и бороться с ними ежедневно решила врач из Молдовы Лилиана Дамаскин и отправилась лечить людей в Африку. На этом континенте наша соотечественница трудится вот уже шесть лет в качестве врача общей практики и педиатра.

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В 2014 году Лилиана работала в столичной больнице Республики Сьерра-Леоне. В это время по всей стране быстро распространялся вирус Эбола.

"Тогда каждый пациент с симптомами диареи и температуры попадал под подозрение в заболевании этим вирусом. Консультировали каждого в специальном защитном костюме", - рассказала Дамаскин в интервью Sputnik.

Но даже специальные меры, по словам собеседницы, не давали гарантий, что этим вирусом не могли заразиться от пациентов и сами врачи.

С 2018 года наша соотечественница трудится в столице Эфиопии - Аддис-Абебе. Уроженка Молдовы работает над проектом по развитию семейной медицины в восточной Африке.

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"Эта область медицины достаточно новая для Эфиопии. Семейных врачей там очень мало, особенно в сельской местности", - отметила специалист.

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По ее словам, чаще всего ее маленькие пациенты страдают от такого тяжелого заболевания как холера. Виной всему – низкое качество воды. "Часто дети сталкиваются с кишечными инфекциями из-за плохого качества продуктов питания. Также тропические болезни, характерные для этих широт", - сказала она.

Собеседница признала, что ее пациенты положительно реагируют на то, что их лечат иностранные врачи. Люди считают себя более защищенными, подчеркивая, что у медиков, приехавших из-за рубежа, больше опыта, что они соблюдают врачебную этику и конфиденциальность. Лилиана отметила, что часто рискует и подвергает свою жизнь опасности, чтобы спасти пациентов. При этом она счастлива, что может помогать людям в бедных странах, несмотря на сложности, с которыми сталкивается.

"Еще в студенческие годы мечтала заниматься медициной в какой-нибудь экзотической стране. Не долго раздумывала, когда поступило такое предложение. Когда помогаешь пациентам и есть положительные результаты, это приносит огромное удовлетворение", - сказала Дамаскин.

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.