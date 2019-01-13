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Ешьте правильно – Молдова попала в очень тревожный список

CC0 / Pixabay / DominikSchraudolf
Общество
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Немецкие ученые рассказали, что нужно есть жителям Молдовы, чтобы их страна вылетела из антирейтинга.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Молдова заняла пятое место среди стран Европы и бывших союзных республик в рейтинге смертности от болезней, вызванных неправильным питанием. В последние годы в РМ из-за неправильного питания умирает в среднем 328 человек на 100 тысяч.

Екатерина Дидык
© Sputnik / Osmatesco
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Давайте сравним

Такую невеселую статистику опубликовали немецкие ученые из университета имени Фридриха Шиллера в Йене. Увы, но постсоветские страны возглавили этот, по факту, антирейтинг.

На первом месте в рейтинге стран с наиболее высоким уровнем смертности из-за неправильного питания оказался Узбекистан – 394 случая смерти на 100 тысяч человек. Второе место занял Туркменистан (376 случаев смерти). Кыргызстану досталось третье место с показателем 350 смертей на 100 тысяч человек. На четвертом – Украина и 349 случаев. Шестая позиция у Азербайджана (319). На седьмом месте – Беларусь (313), восьмое занял Таджикистан (310). Казахстан на девятом месте с 306 случаями смерти на 100 тысяч человек в год. Следом расположилась Россия (291).

Роман Билецкий
© Photo : из личного архива
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В тройку стран с самым здоровым питанием вошли Испания (43 случая смерти на 100 тысяч человек). Второе место у Израиля (43), третье у Франции (46).

Масштабное исследование ученых продолжалось 26 лет. Эксперты сделали вывод, что неправильное питание влияет на возникновение различных заболеваний, которые в итоге приводят к смерти человека.

Что есть?

Сотрудники университета считают, что увеличение потребления продуктов из белой муки с низким содержанием клетчатки привело к росту сердечных заболеваний в последние годы. Употребляя больше клетчатки, человек снижает риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистого аппарата, инсульта, диабета второго типа или рака кишечника до 15%, уверены специалисты.

Кстати, полученные результаты могут стать ударом по модным диетам с низким содержанием углеводов и клетчатки, популярность которых возросла в последние годы.

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Теги:
еда
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