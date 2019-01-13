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Подземный тоннель. Архивное фото

Подземный Кишинев: какие тайны скрывает столица Молдовы

© Facebook / Stefanita Ion de Moldavie
Общество
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История под ногами: кишиневские археологи обнаружили несколько подземных галерей в столице.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Три подземные галереи обнаружили археологи в центральной части молдавской столицы. Две из них располагаются на улице Александру чел Бун, 27. Один из подвалов может быть связан даже со столичной прокуратурой на улице Армянская.

Еще одна подземная галерея располагается на улице Шипотелор, 2 (бывшая Ставриевская, где находится сохранившееся здание паровой мельницы).

"Подвалы, которые заслуживают защиты и оценки. Подземные галереи Молдовы - это часть туристической инфраструктуры", - написал в Facebook глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ.

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Подземелья молдавской столицы, равно как и все ее культурное наследие в целом, очень плохо изучены.

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Старинные подземные галереи археологи находят не только в Кишиневе, но и в других районах Молдове.

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