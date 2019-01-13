Гляди в оба: власти Кишинева предупредили жителей столицы о рисках

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В Кишиневе началась борьба с сосульками. Столичная администрация настаивает на том, чтобы администраторы и владельцы зданий в городе расчищали крыши от снега. Делать это нужно для того, чтобы избежать формирования сосулек, которые могут упасть на прохожих или припаркованные автомобили.

Предупреждения муниципалитета адресованы управляющим жилфонда, администраторам дошкольных, доуниверситетских, медицинских, культурных и развлекательных учреждений, а также других зданий независимо от формы собственности.

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В примэрии Кишинева обратились к горожанам с призывом следовать необходимым мерам безопасности, когда сбиваются сосульки, образовавшиеся на балконах и крышах.