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Праздник. Архивное фото

Топ-7 фактов о святом Василии и Старом Новом годе

© Sputnik / Алексей Фурман
Общество
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Малоизвестные широкой общественности факты о празднике святого Василия и о самом этом человеке собрал корреспондент Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Понедельник, 14 января, а по старому стилю — 1 января, уже давно стал днем почитания христианского святого Василия Кессарийского. Что это за святой, и как его память хранят в Молдове, читайте в этом материале. 

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1. Василий Кессарийский — личность настолько мифологизированная, что воспринимается в наше время больше как фольклорный персонаж, нежели историческое лицо. Но благодаря агиографии мы знаем, что он жил в четвертом веке в Римской империи и умер в первый день Нового года, и этот день (по юлианскому календарю) стал порой его почитания. 

2. Святой Василий ввел много серьезных для той эпохи новшеств в отправления религиозных обрядов: учредил иконостас, пятую молитву утреннего правила и составил литургию, получившую позже его имя. А еще он за шесть столетий до Ордена госпитальеров основал первую больницу.

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3. Критиковал главную на тот момент христианскую ересь — арианство, представители которого считали, что Бог-Сын не равен Богу-Отцу. Был сторонником учреждения как можно большего числа общин совместного проживания монахов — киновий. 

4. Наряду со святым Николаем стал прообразом рождественского деда или Деда Мороза.

5. Почитается как православными, так и католиками, так как был признан святым до раскола Церкви на восточную и западную.

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6. В Молдове и других странах в канун дня святого Василия дети колядуют. К празднику готовятся традиционные блюда из свинины, голубцы, печется домашнее печенье, вертута с орехами, вареньем или брынзой. Хозяйки загодя готовятся, чтобы встретить колядующих сладостями, конфетами, яблоками и не в последнюю очередь, деньгами. Считается, что, если хозяин дома принимает колядующих, предстоящий год будет хорошим. 

  • Традиции святого Василия: ансамбль «Ватра Сатулуй» в гостях у Спутник Молдова
    Традиции святого Василия: ансамбль «Ватра Сатулуй» в гостях у Спутник Молдова
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Традиции святого Василия: ансамбль «Ватра Сатулуй» в гостях у Спутник Молдова
    Традиции святого Василия: ансамбль «Ватра Сатулуй» в гостях у Спутник Молдова
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Традиции святого Василия: ансамбль «Ватра Сатулуй» в гостях у Спутник Молдова
    Традиции святого Василия: ансамбль «Ватра Сатулуй» в гостях у Спутник Молдова
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Традиции святого Василия: ансамбль «Ватра Сатулуй» в гостях у Спутник Молдова
    Традиции святого Василия: ансамбль «Ватра Сатулуй» в гостях у Спутник Молдова
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Традиции святого Василия: ансамбль «Ватра Сатулуй» в гостях у Спутник Молдова
    Традиции святого Василия: ансамбль «Ватра Сатулуй» в гостях у Спутник Молдова
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Традиции святого Василия: ансамбль «Ватра Сатулуй» в гостях у Спутник Молдова
    Традиции святого Василия: ансамбль «Ватра Сатулуй» в гостях у Спутник Молдова
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Традиции святого Василия: ансамбль «Ватра Сатулуй» в гостях у Спутник Молдова
    Традиции святого Василия: ансамбль «Ватра Сатулуй» в гостях у Спутник Молдова
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Традиции святого Василия: ансамбль «Ватра Сатулуй» в гостях у Спутник Молдова
    Традиции святого Василия: ансамбль «Ватра Сатулуй» в гостях у Спутник Молдова
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Традиции святого Василия: ансамбль «Ватра Сатулуй» в гостях у Спутник Молдова
    Традиции святого Василия: ансамбль «Ватра Сатулуй» в гостях у Спутник Молдова
    © Sputnik / Miroslav Rotari
1 / 9
© Sputnik / Miroslav Rotari
Традиции святого Василия: ансамбль «Ватра Сатулуй» в гостях у Спутник Молдова

7. В наши дни жители сельской местности Молдовы с удовольствием следуют прекрасному обычаю: поздравления ряжеными. От дома к дому ходит компания ряженых в разные костюмы девушек и парней. Главным в поздравительной процессии считается козел — переодетый мужчина, на голове у него рожки, а одет он в вывернутый на изнанку овечий тулуп. Кстати, козел — олицетворение нечисти, он сопровождает ряженых, прыгает вокруг компании, пугает людей. Еще одна почетная миссия возлагается на другого мужчину из компании ряженых — он несет традиционный музыкальный инструмент, под звуки которого распевают колядки. Инструмент называется "Бугай". У остальных участников шествия в руках колокольчики. Компания колядников получает в дар за песнопения традиционное угощение — плетенку из сладкого дрожжевого теста в виде косички, их еще называют "кручени".

Материал подготовлен на основе открытых источников.

Православный календарь 2019
© Sputnik / Вадим Русу
Православный календарь 2019
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