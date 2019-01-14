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Операция SMURD в Вулканештах

Экипаж SMURD доставил в Кишинёв пациента из Вулканешт

© Photo: IGSU
Общество
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Это первая операция аэромедицинской службы в Молдове в 2019 году.

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. В воскресенье экипаж скорой помощи SMURD из румынского Галаца перевез на вертолете тяжело больного пациента из Вулканешт в Кишинев.

По сообщению Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, во время полета за состоянием мужчины 52-х лет наблюдали врачи и парамедики. Полет прошел без неожиданностей, вертолет благополучно приземлился в аэропорту Кишинева.

Пациент в стабильном состоянии был доставлен машиной скорой помощи в Институт неврологии и нейрохирургии. По сообщению спасателей, это первая аэромедицинская операция SMURD в 2019 году.

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© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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В середине декабря вмешательство экипажа SMURD потребовалось для доставки в Молдову женщины, получившей тяжелую травму позвоночника после падения со второго этажа гостиницы в Египте.

В состав румынской мобильной службы экстренной помощи, спасения и демобилизации (SMURD) входят реаниматологи и парамедики, которые действуют при поддержке авиационных структур МВД Румынии. Служба была основана в Тыргу-Муреш в 1991 году под руководством румынского врача палестинской национальности Раеда Арафата и в 2007 году стала сервисом национального значения. В составе SMURD действует ряд аэромедицинских спасательных баз.

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Теги:
SMURD, медицина, Молдова
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