КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. После вынужденного перерыва возобновил работу таможенный пункт "Моловата", сообщили в понедельник в Таможенной службе Молдовы.
Движение через этот КПП было остановлено утром 11 января из-за образования ледяных торосов на пути паромной переправы через Днестр.
В настоящее время все таможенные пункты действуют в обычном режиме.
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Проблемы с движением на паромной переправе на пропускном пункте "Моловата" наблюдаются каждую зиму. В январе и феврале прошлого года, а также зимой 2017-го пропуск транспорта закрывался на несколько дней из-за неблагоприятных метеорологических условий.