17:36 14 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.74
  • USD17.12
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.61
Поиск
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры

За две недели в Кишиневе зарегистрированы десять новых случаев гриппа

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
Получить короткую ссылку
150 0 0

Опасная инфекция продолжает распространяться в городах и селах Молдовы.

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Десять новых случаев заболевания гриппом были зарегистрированы в Кишиневе за первых две недели 2019 года, сообщает муниципальное управление здравоохранения.

Всего с начала холодного сезона в Кишиневе заболели гриппом уже 25 человек.

По данным министерства здравоохранения Молдовы, в первую неделю 2019 года в Молдове зарегистрировано 35 случаев сезонного гриппа, из которых лабораторно подтверждены 14.

Работа вирусологической лаборатории
© Sputnik / Сергей Венявский
Медики бьют тревогу: кому больше всего стоит опасаться гриппа

Кроме того, по данным Минздрава, за указанный период 6 тысяч 222 человека заболели инфекциями верхних дыхательных путей и 503 человека - тяжелой острой респираторной вирусной инфекцией.

Из-за осложнений, вызванных вирусом гриппа, в Молдове скончались уже два человека. Первый летальный исход был зафиксирован в декабре в Бельцах, где погибла 54-летняя женщина.

Второй случай смерти от осложнений произошел в начале января 2019 года в Рышканском районе, где от двусторонней пневмонии, развившейся после заболевания гриппом, скончалась 63-летняя пациентка. Женщина не была вакцинирована от сезонного гриппа.

В Молдове продолжается кампания по иммунизации населения от гриппа. Как сообщают в муниципальном управлении здравоохранения, были привиты более двух тысяч жителей столицы. Осенью в ходе национальной кампании по иммунизации были использованы 50 тысяч доз вакцины.

По теме

В Кишиневе зафиксированы еще два случая заражения гриппом
Медики: больного гриппом можно отличить по лицу, даже если он не чихает
Кто чаще всего болеет гриппом - исследователи дали ответ
Теги:
грипп
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Просто захватывает дух: невероятные виды национальных парков России
Полиция Иллинойса в истерике ловит белку
Буйная белка навела страх на полицейских в США - улетное видео
Осетровая ферма в Тирасполе
"Черное золото" Приднестровья: как в Тирасполе появилась осетровая ферма - фото, видео

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться