Герои дня: полицейские спасли целую семью из снежного плена - фото

Заметенная снегом трасса, мороз, пустой бензобак и беременная жена в машине: в полиции рассказали, что пережил житель Молдовы, и как ему помогли.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. История со счастливым концом произошла в одну из самых холодных ночей 2019 года. Семейная пара застряла в снегу поздно вечером на дороге – в бензобаке закончилось топливо.

"Патрульные инспекторы обнаружили близ населенного пункта Еленуца Фалештского района автомобиль, заблокированный в снегу. В машине находились водитель и его беременная жена", - отметили в инспекторате по патрулированию.

Мужчина рассказал, что, когда они возвращались от родственников, закончился бензин. По его словам, он не хотел оставлять жену одну, чтобы отправиться искать помощи.

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"Полицейские помогли попавшей в беду семье. Отправились на ближайшую заправку, купили бензин и привезли его. Машину заправили и супруги благополучно добрались домой", - отметили в инспекторате.

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