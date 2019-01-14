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Сосульки

Опасность на каждом шагу: власти Молдовы предупредили о "ледяных убийцах"

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Ты туда не ходи, снег башка попадет: власти Молдовы после прошедших обильных снегопадов настаивают на том, чтобы жители страны взялись за расчистку крыш от снега и сосулек.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Сосульки бывают разными – красивыми, но в тоже время опасными. Кишинев увешан сосульками. Огромные ледяные щупальца свисают с крыш жилых домов, административных зданий, балконов, проводов. Передвигаться по городу не так уж и безопасно. Вся эта ледяная красота может упасть на прохожих или припаркованные авто. На днях сосулька едва не расшибла голову мужчине. И таких примеров множество.

Сосульки
© Sputnik / Rodion Proca
Ледяные украшениях: сосульки свисают с крыш домов Кишинева

Власти Молдовы после прошедших обильных снегопадов настаивают на том, чтобы администраторы и владельцы зданий в городе расчищали крыши от снега. Ведь именно накопившийся снег, по мнению чиновников, создает риски того, что сосульки могут упасть на прохожих или припаркованные авто.

Сосульки
© Sputnik / Nicu Goncear
Сосульки свисают даже с проводов

Радость для одних, риск для других

Проблему сосулек обозначил на брифинге замглавы Генинспектора по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Александру Опря.

"Пока сельхозпроизводители радуются обильным осадкам, для большей части граждан это толстый слой снега, образовавшийся в том числе на крышах зданий, представляет опасность. Кроме того, сугробы во дворах ограничивают доступ к домам ", - сказал Опря.

По его словам, из-за колебания температур этот снег быстро тает, поэтому с крыш либо падают большие куски снега, либо образуются сосульки. Исходя из этих рисков, глава правительства Павел Филип поручил министерствам, представителям органов центральной и местной власти организовать расчистку от снега и сосулек крыш зданий и дворов, находящихся под их администрацией. Делать это, как отметил Опря, необходимо соблюдая меры безопасности, чтобы не создавать риски для служащих и прохожих.

"Речь в первую очередь идет о детских садах, школах, медицинских учреждениях и домах престарелых", - пояснил он.

Также власти должны проинформировать руководителей общественных учреждений, экономических агентов и население о необходимости этих мер.

Прогноз погоды

Согласно прогнозу погоды, который предоставила Госгидрометеорологическая служба, в ближайшие дни дневные температуры будут со знаком плюс. Гениспекторат по чрезвычайным ситуациям обращает внимание любителей зимней рыбалки, а также родителей несовершеннолетних на то, что лед на водоемах будет тонким и есть риск провалиться.

Снег в Кишиневе.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Снегопад в Кишиневе стал предметом для "фотожаб" и мемов

"Дети не должны оставаться без присмотра. Обращаем особое внимание на эти риски именно в выходные дни, когда и рыловы, и дети хотят максимально использовать свободное время. В экстренных случаях необходимо обращаться по номеру 112", - заключил Опря.

Прошедшие в конце прошлой рабочей недели снегопады охватили всю страну, но больше всего затронули центральную и южную часть республики. Молдову замело: постоянно налипающий снег, сугробы, заметенные дороги, пробки и грязевая каша на дорогах. Помощь спасателей понадобилась в десятках случаев, когда автомобили оказались заблокированными в снежном плену.

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