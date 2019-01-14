Тонкая грань молдавского стакана: как определить, что человек – алкоголик

Врач-нарколог Лилия Федорова рассказала корреспонденту Sputnik Молдова о том, какие признаки указывают на то, что у весельчака и балагура, который часто выпивает с друзьями, появились признаки настоящей зависимости.

"Истина в вине", - говорили древние. Традиции виноделия, создания янтарного или красного как кровь напитка уходят далеко вглубь веков и давно прижились на молдавской земле.

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Наша республика, как говорится, может и себя напитком солнца обеспечить, и экспортировать его в больших количествах в целый ряд близлежащих стран.

У каждого уважающего себя хозяина, живущего в селе, есть в подвале, как минимум несколько сотен литров вина, которые он, естественно, считает самыми лучшими, пытаясь похвастаться ими при случае перед приезжими или продегустировать с соседями, споря – у кого лучше получилось в нынешнем году.

Как узнать, что человек зависим?

Однако такие споры могут зайти далеко, а истинный винодел превратиться в зависимого человека. Причем попасть в лапы "зеленого змия" может и горожанин, у которого в закромах нет декалитров алкогольных напитков. Когда стоит бить тревогу, какие признаки указывают на то, что человека надо лечить?

Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказала врач-нарколог Лилия Федорова.

Существуют, по ее словам, определенные предпосылки к развитию алкоголизма, которые не стоит списывать со счетов. Любой нарколог должен четко установить – что является определяющим фактором развития зависимости у каждого конкретного пациента.

"Есть начальная ситуация, своеобразное "знакомство" с алкоголем, когда молодые люди развлекаются, выпивая незначительное количество спиртного. Опасный симптом проявляется, когда алкоголь начинает управлять поведением человека. То есть, в любой стрессовой ситуации человек употребляет алкогольный напиток, чтобы заглушить нервное потрясение", - отметила собеседница.

© Sputnik / Miroslav Rotari Федорова: есть напитки, которые ни в коем случае нельзя смешивать

Именно этот симптом ярко свидетельствует о приближающемся заболевании. Если человек постоянно корректирует свое состояние при помощи такого психоактивного вещества, как алкоголь, следует задуматься и обратиться к специалисту. Выбраться из следующего этапа, когда алкоголь уже ведет человека по жизни, систематически мучает и не отпускает его, крайне сложно, но можно.

"Алкоголизм, как любое хроническое заболевание, подразделен на стадии. Одной из основных причин его развития является и генетическая предрасположенность. Конечно, нельзя списывать развитие этой зависимости исключительно на гены. Важно учитывать еще и то, что видит человек в семье. Если периодическое или систематическое употребление алкоголя является нормой поведения в этой семье, то это - тоже крайне опасно. Алкоголизм – это биологическое, социальное и психическое заболевание одновременно", - пояснила врач.

Главное, чтобы человек сам осознал, что зависим, сам захотел обратиться за помощью к специалистам.

"Зачастую лишь добровольное лечение способно принести свои плоды. Ведь принудительного лечения в нашей республике не существует", - отметила Федорова.

По словам нарколога, очень важно, чтобы на всем пути лечения человека от зависимости рядом с ним были близкие люди, родственники, друзья. Ведь врачи, с одной стороны, а близкие – с другой способны помочь человеку полностью исцелиться от такого тяжелого, хронического недуга.

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Богатые тоже плачут…

Ошибочно полагать, что проблема алкоголизма зачастую касается лишь представителей социально-уязвимых слоев населения, в частности, некоторых сельчан. Очень часто "зеленый змий" душит и тех, кому грех жаловаться на уровень достатка.

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"Достаточно часто к нам обращаются довольно успешные люди, которые подвергли свой организм алкогольной интоксикации. Есть признаки зависимости, которые предельно четко сформулированы Всемирной организацией здравоохранения, и они касаются, как бедных, так и богатых. И похмельный синдром является одним из первых признаков наличия зависимости у человека", - сказала собеседница.

По словам нарколога, похмелье свидетельствует о том, что человек потерял чувство меры. У каждого есть своя приемлемая доза употребления алкоголя. Она, как правило, определяется, исходя из того, чтобы утром человек чувствовал себя хорошо, а выпитое накануне не сказывалось на его нормальном адекватном поведении. Похмелье же свидетельствует о том, что человек потерял это чувство меры, что, по утверждению врача, - крайне тревожный симптом.

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Алкогольный церемониал

Шампанское же, которое многие любят выпивать на новогодние праздники или на свадебных церемониях – вообще, по словам Федоровой, очень опасный напиток. Игристые вина, по уверению нарколога, лишь могут быть частью некоего церемониала, подчеркивать торжественность обстановки и придавать атмосферу праздника. Однако, учитывая, что это – напиток газированный, употреблять его можно в течение вечера не более одного-полутора бокалов. Тогда, утверждает нарколог, праздник не превратится в глупый фарс, а игристый напиток, придаст как настроение, так и подчеркнет торжественность обстановки.