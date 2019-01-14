23:00 14 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.74
  • USD17.12
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.61
Поиск
День вина в Кишиневе, архивное фото.

Тонкая грань молдавского стакана: как определить, что человек – алкоголик

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Нику Гончар
22510

Врач-нарколог Лилия Федорова рассказала корреспонденту Sputnik Молдова о том, какие признаки указывают на то, что у весельчака и балагура, который часто выпивает с друзьями, появились признаки настоящей зависимости.

"Истина в вине", - говорили древние. Традиции виноделия, создания янтарного или красного как кровь напитка уходят далеко вглубь веков и давно прижились на молдавской земле.

Винные подвалы Криково
© Sputnik / Miroslav Rotari
Маршруты выходного дня: отправляемся в путешествие по Молдове

Наша республика, как говорится, может и себя напитком солнца обеспечить, и экспортировать его в больших количествах в целый ряд близлежащих стран.

У каждого уважающего себя хозяина, живущего в селе, есть в подвале, как минимум несколько сотен литров вина, которые он, естественно, считает самыми лучшими, пытаясь похвастаться ими при случае перед приезжими или продегустировать с соседями, споря – у кого лучше получилось в нынешнем году.

Как узнать, что человек зависим?

Однако такие споры могут зайти далеко, а истинный винодел превратиться в зависимого человека. Причем попасть в лапы "зеленого змия" может и горожанин, у которого в закромах нет декалитров алкогольных напитков. Когда стоит бить тревогу, какие признаки указывают на то, что человека надо лечить?

Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказала врач-нарколог Лилия Федорова.  

Существуют, по ее словам, определенные предпосылки к развитию алкоголизма, которые не стоит списывать со счетов. Любой нарколог должен четко установить – что является определяющим фактором развития зависимости у каждого конкретного пациента.

"Есть начальная ситуация, своеобразное "знакомство" с алкоголем, когда молодые люди развлекаются, выпивая незначительное количество спиртного. Опасный симптом проявляется, когда алкоголь начинает управлять поведением человека. То есть, в любой стрессовой ситуации человек употребляет алкогольный напиток, чтобы заглушить нервное потрясение", - отметила собеседница.

Лилия Федорова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Федорова: есть напитки, которые ни в коем случае нельзя смешивать

Именно этот симптом ярко свидетельствует о приближающемся заболевании. Если человек постоянно корректирует свое состояние при помощи такого психоактивного вещества, как алкоголь, следует задуматься и обратиться к специалисту. Выбраться из следующего этапа, когда алкоголь уже ведет человека по жизни, систематически мучает и не отпускает его, крайне сложно, но можно.

"Алкоголизм, как любое хроническое заболевание, подразделен на стадии. Одной из основных причин его развития является и генетическая предрасположенность. Конечно, нельзя списывать развитие этой зависимости исключительно на гены. Важно учитывать еще и то, что видит человек в семье. Если периодическое или систематическое употребление алкоголя является нормой поведения в этой семье, то это - тоже крайне опасно. Алкоголизм – это биологическое, социальное и психическое заболевание одновременно", - пояснила врач.

 Главное, чтобы человек сам осознал, что зависим, сам захотел обратиться за помощью к специалистам.  

"Зачастую лишь добровольное лечение способно принести свои плоды. Ведь принудительного лечения в нашей республике не существует", - отметила Федорова.

По словам нарколога, очень важно, чтобы на всем пути лечения человека от зависимости рядом с ним были близкие люди, родственники, друзья. Ведь врачи, с одной стороны, а близкие – с другой способны помочь человеку полностью исцелиться от такого тяжелого, хронического недуга.

Исправительное учреждение
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Приговор за жесткое убийство: собутыльники получили 60 лет на двоих

Богатые тоже плачут…

  Ошибочно полагать, что проблема алкоголизма зачастую касается лишь представителей социально-уязвимых слоев населения, в частности, некоторых сельчан. Очень часто "зеленый змий" душит и тех, кому грех жаловаться на уровень достатка.

"Пять минут" и другие песни, расшатавшие рутину новогодних праздников>>>

"Достаточно часто к нам обращаются довольно успешные люди, которые подвергли свой организм алкогольной интоксикации. Есть признаки зависимости, которые предельно четко сформулированы Всемирной организацией здравоохранения, и они касаются, как бедных, так и богатых. И похмельный синдром является одним из первых признаков наличия зависимости у человека", - сказала собеседница.

По словам нарколога, похмелье свидетельствует о том, что человек потерял чувство меры. У каждого есть своя приемлемая доза употребления алкоголя. Она, как правило, определяется, исходя из того, чтобы утром человек чувствовал себя хорошо, а выпитое накануне не сказывалось на его нормальном адекватном поведении. Похмелье же свидетельствует о том, что человек потерял это чувство меры, что, по утверждению врача, - крайне тревожный симптом.

Сотрудники совхоза-завода Яловены обходят хранилище хересных вин.
© Sputnik / Хворов
Сухое и игристое в черно-белых кадрах – вино в советской Молдавии
19

Алкогольный церемониал

Шампанское же, которое многие любят выпивать на новогодние праздники или на свадебных церемониях – вообще, по словам Федоровой, очень опасный напиток. Игристые вина, по уверению нарколога, лишь могут быть частью некоего церемониала, подчеркивать торжественность обстановки и придавать атмосферу праздника. Однако, учитывая, что это – напиток газированный, употреблять его можно в течение вечера не более одного-полутора бокалов. Тогда, утверждает нарколог, праздник не превратится в глупый фарс, а игристый напиток, придаст как настроение, так и подчеркнет торжественность обстановки.   

По теме

Россия отменила пошлины на импорт вина, овощей и фруктов из Молдовы
Арпентин: в 2019 году планируем организовать не день, а неделю молдавского вина
Жителям Молдовы на заметку: как превратить вино в выгодные инвестиции
Теги:
алкоголизм, нарколог, Лилия Федорова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

От бани до дайвинга: русские зимние забавы в фотографиях
Полиция Иллинойса в истерике ловит белку
Буйная белка навела страх на полицейских в США - улетное видео
Осетровая ферма в Тирасполе
"Черное золото" Приднестровья: как в Тирасполе появилась осетровая ферма - фото, видео

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться