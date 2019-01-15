"Шпаргалка" ХХI века не помогла сдать экзамен на водительские права - видео

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Кандидат на получение водительских прав в пятый раз пришел на сдачу теоретического экзамена, однако на этот раз он "подготовился", взяв с собой специальную аппаратуру. Экзаменаторы не оценили "IT-технологии", которыми пытался воспользоваться предприимчивый молодой человек, и вызвали полицию.

Инцидент произошел в субботу, 12 января, в одном из столичных центров по сдаче экзаменов, сообщили в Агентстве публичных услуг. Во время сдачи теоретического тестирования старший инспектор, который наблюдал за процессом, заметил подозрительное поведение одного из кандидатов на получение водительских прав. Затем у него обнаружили аппарат аудио и видео съемки, который был прикреплен прямо на его тело. С помощью техники он пытался пройти компьютерное тестирование.

"Этот человек пятый раз пытался сдать теоретическую часть экзамена. На место вызвали представителей правоохранительных органов. На данный момент полиция расследует этот случай",- отметили в агентстве.

В Молдове ужесточили наказание за "бизнес" на водительских правах. Поэтому экзамены стало сдавать сложнее. Далеко не всем кандидатам удается успешно пройти тестирование.