Президент Молдовы возложил цветы к бюсту Михая Эминеску

Во вторник в Молдове отмечают годовщину дня рождения великого поэта и романтика Михая Эминеску.

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон возложил в воскресенье цветы к бюсту Михая Эминеску на Аллее классиков в городском саду имени Штефана чел Маре по случаю 169-й годовщины со дня рождения поэта.

"Он оставил нам богатое культурное наследие, которое должно передаваться из поколения в поколение, его произведения изменили нас", - написал глава республики на своей странице в Facebook.

Додон добавил, что Эминеску есть и останется знаковой фигурой, которая благодаря своему творчеству заняла особое место во всемирной литературе.

Жизнь гения литературы, гражданского активиста, журналиста была короткой, но яркой. Об этом — в проекте Sputnik Молдова "История в деталях".