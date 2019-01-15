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Ёлка в Кишинёве 2019

Прощай, красавица: новогоднюю ель убирают из центра Кишинева

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Во вторник начался демонтаж искусственной новогодней елки, установленной на Площади Великого Национального собрания в Кишиневе в начале декабря минувшего года.

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Новогоднюю ель, установленную на главной площади молдавской столицы, начали убирать во вторник, сообщили молдавские СМИ. С конструкции искусственной ели уже сняли гирлянды и украшения.

Сообщается, что новогодняя декорация будет храниться до следующих зимних праздников на складе предприятия "Зеленое хозяйство".

Зимние праздники 2018-2019 ознаменовались в том числе и тем, что впервые на Площади Великого Национального собрания в столице была установлена искусственная ель, на покупку которой муниципальные власти выделили 200 тысяч леев, свыше 300 тысяч было потрачено на приобретение елочных украшений и гирлянд, а также на праздничную иллюминацию в центре города.

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Самые высокие елки в СНГ

Во главе рейтинга самых высоких новогодних елок стран Содружества Независимых Государств (СНГ) оказалось праздничное дерево, которое установили в Ашхабаде. Его высота составила 38 метров.

Далее в списке расположились Баку и Ереван. Там были установлены новогодние елки высотой 37 метров. В десятку вошли Ташкент (35 метров), Минск (30 метров), Душанбе (28 метров), Москва (27 метров), Астана, Бишкек и Тбилиси (по 25 метров).

Москва при этом возглавила список столиц СНГ с самой высокой живой елью.

В Молдове высота новогодних елок не превышала в 2019 году 20 метров. Именно такие деревья были установлены на центральной площади молдавской столицы, в рождественском городке в Кишиневе и в центре Оргеева. Высота ели в Бельцах составила 18 метров.

Хвойные сладости

Ученые из Шеффилдского университета придумали, как использовать натуральные новогодние и рождественские елки при производстве сладостей.

Рождественская ель в Греции
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Оказывается, если подогреть хвою деревьев, то можно выделить твердые и жидкие вещества. Жидкие компоненты могут пойти на производство конфет, а твердые – на производство топлива (биоугля).

Инициатива ученых весьма актуальна, особенно в свете последних новостей о том, какая участь ожидает лесных красавиц после праздников – кто-то устраивает турнир по метанию елок, кто-то скармливает деревья зверям в зоопарке. А большинство елочек просто засыхают на свалках.

По статистике, в одной только Великобритании люди ежегодно покупают 8 миллионов рождественских деревьев, из которых 7 миллионов потом выбрасываются на свалки.

В Кишиневе же зеленые красавицы были переданы на корм животным в столичный зоопарк. 

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Теги:
демонтаж, Кишинев, елка
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