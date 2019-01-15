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Водительское удостоверение молдавского образца, архивное фото.

Что грозит тем, кто торгует водительскими правами в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Показательный случай произошел в Бельцах - в семь тысяч леев оценил мужчина-посредник водительские права, которые хотел помочь незаконно приобрести жительнице "северной столицы", однако теперь он может получить тюремный срок.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik, Андрей Петрик. Бизнес на водительских правах в Молдове достаточно распространен. И хотя власти ужесточили наказание за такого рода правонарушения, довольно часто в сводках правоохранительных органов мелькает информация о новых случаях задержания тех, кто решил подзаработать на помощи в получении заветного водительского удостоверения.

Мужчина из Бельц попал в поле зрения сотрудников северного территориального управления Национального антикоррупционного центра (НАЦ) за посредничество в приобретении водительского удостоверения. С женщины, которой он пообещал помочь в сдаче экзаменов и получении водительских прав, подозреваемый требовал семь тысяч леев, сообщили в пресс-службе НАЦ.

На основании предварительных материалов следствия, офицеры антикоррупционного ведомства задержали мужчину на 72 часа.

Такси.
CC0 / Pixabay / MichaelGaida
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По факту произошедшего на него было заведено уголовное дело по статье 326 Уголовного кодекса Молдовы ("Извлечение выгоды из влияния").

Если задержанного признают виновным, ему грозит тюремное заключение на срок от двух до шести лет или штраф в размере 10 тысяч условных единиц.

Спрос рождает предложение?

Купить водительские права в Молдове действительно стало гораздо сложнее, чем раньше. Впрочем, желающих приобрести заветный документ меньше не стало. По-прежнему находятся те, кто ищет возможность обойти сложную процедуру проверки знаний и навыков вождения.

Как заявил Sputnik заместитель председатель Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару, сдача экзамена на получение водительских прав предусматривает две составляющих: теоретическую и практическую.

"По сдаче теоретической части у экзаменуемых проблем не возникает, так как весь процесс проходит под мониторингом видеокамер, установленных в классах. Более того, теоретический тест сдается на компьютере, он же определяет результаты работ. Здесь человеческий фактор полностью исключен", — отметил эксперт.

Что же касается практической части экзамена, то тут, по словам собеседника, возникают проблемы, в том числе связанные с единичными случаями коррупции, когда экзаменатор намекает на " упрощенную" процедуру получения водительских прав.

Пробки, архивное фото
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Однако и здесь становится все сложнее хитрить и изворачиваться, надеясь получить от будущего водителя энную сумму за помощь в получении документов.

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Так, власти постарались оснастить автомобили, на которых сдается экзамен, видеооборудованием. По словам Кожокару, также внедряется проект по строительству и техническому оснащению специальных автодромов, на которых соискатели водительских прав будут сдавать экзамен.

"Такие меры помогут полностью исключить коррупцию из процесса получения водительских удостоверений и выпускать на дороги республики настоящих водителей, сэкономив в их карманах довольно круглые суммы", — заключил эксперт.

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Теги:
наказание, коррупция, водительские права
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