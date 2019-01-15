"Медицинская мафия" в больницах: первый обвиняемый - на скамье подсудимых

Руководителю одного из отделов Республиканского диагностического центра могут выписать штраф, который в 16 раз меньше суммы, обнаруженной у него при обысках.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Прокуроры завершили расследование и передали в суд материалы дела "Томограф-1", главным обвиняемым по которому проходит руководитель отделения медицинской имажистики (прим. ред. — инвазивные методы диагностики под эхографическим контролем) и компьютерной томографии Республиканского диагностического центра Силвиу Кондря. Об этом во вторник сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.

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Как уточнили в пресс-службе ведомства, дело на него суд будет рассматривать по двум статьям обвинения – злоупотребление служебным положением и незаконное обогащение.

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В Республиканском диагностическом центре, ряде частных клиник и филиале одного из банков в молдавской столице 30 июля 2018 года антикоррупционные службы провели обыски. Спецоперация получила название "Томограф-1". В результате задержали семерых фигурантов дела. Всего подозреваемыми проходят 14 человек. Лишь один из задержанных сделал заявления следствию и полностью сознался в содеянном.

По данным следствия, глава отделения радиологии подозревается в организации схемы по вымогательству денег с пациентов. Медик задействовал и своих подчиненных. Суммы брались с граждан, которых направляли на обследование в приоритетном режиме — без предварительной записи.

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Полученная с каждого пациента сумма составляла от 950 до 5400 леев. На обследование в Республиканский диагностический центр пациентов направляли врачи различных медучреждений, которым затем платили по 50-200 леев за направление.

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Следствие утверждает, что обвиняемый нанес диагностическому центру ущерб, превышающий миллион леев.

Также главу отделения обвиняют в незаконном обогащении. В ходе обысков в его доме и в банковских ячейках нашли в общей сложности шесть миллионов 569 тысяч леев (383,5 тысячи долларов по текущему курсу Нацбанка). Происхождение половины из этих средств незаконно. Правоохранительные органы утверждают, что мужчина получил их в том числе в результате злоупотребления служебным положением.

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По запросу прокурора Кондря был отстранен от занимаемой должности. Он частично признал вину и находится под домашним арестом.

Согласно действующему законодательству, ему грозит штраф до восьми тысяч условных единиц (23,3 тысячи долларов) или лишение свободы на срок до семи лет. В обоих случаях он также может быть лишен права занимать определенные должности на срок до десяти лет.

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Диагностический центр также подал на Кондрю гражданский иск, по которому требует возместить нанесенный ущерб в миллион 80 тысяч леев (63 тысячи долларов).