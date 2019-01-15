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Мигранты, архивное фото.

Мнение демографа: кто займет в Молдове место граждан, уехавших на заработки

© Sputnik / Jesus Alvarado
Общество
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Республике Молдова сложно будет избежать участи некоторых западных стран, которые подверглись массовой миграции выходцев из Афганистана, Сирии, Ирака и других азиатских и африканских стран. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал демограф Валериу Саинсус.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Ежегодно Республика Молдова в результате миграции теряет до трех процентов населения, а эта демографическая тенденция сохраняется на протяжении последних 15 лет. Куда придет страна такими темпами, не останется ли Молдова вовсе без населения?

Ответы на эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал демограф, доктор-конференциар Академии экономических знаний Валериу Саинсус.

Специалист утверждает, что пока сложно четко спрогнозировать негативные демографические тенденции в Молдове, однако с уверенностью можно сказать, что депопуляция республики станет основным губительным для нее фактором, когда население продолжит массово навсегда покидать территорию государства.

"Сложно себе представить, до чего мы дойдем, если граждане продолжат массово уезжать за рубеж. Безусловно, что фактор миграции в Молдову жителей более бедных стран может компенсировать недостаток населения, поскольку не существует необжитой земли. Очевидно, что в условиях, когда наши соотечественники продолжат уезжать, их место будут занимать представители других этносов и народностей", - заявил Саинсус.

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По словам эксперта, демографическое давление на национальное пространство молдаван будет усиливаться. Более того, настаивает собеседник, это уже происходит, в Молдову активно едут иностранцы из третьих стран с целью устроить свою жизнь именно на этом социокультурном пространстве.

"Как правило жить насовсем в Молдову приезжают представители мусульманского мира, который расширяется в мире по сравнению с христианским миром", - отметил Саинсус.

Демограф утверждает, что в Молдове происходит процесс, который давно стал нормой в некоторых европейских государствах, когда численность коренного населения сокращается, а эту нишу в обществе занимают представители других государств с периферии ЕС.

"Не следует забывать о том, что все пространство Западной Европы испытывает натиск мигрантов. Я говорю сейчас о вале миграции сирийцев в развитые государства "Старого Света". Конечно, эта миграционная нагрузка на Молдову может быть гораздо меньшей, поскольку мы не располагаем такими стандартами качества жизни, как в ЕС. Но нам все равно следует ожидать наплыва мигрантов", - заявил Саинсус.

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Демограф подчеркивает – Молдове не удастся противостоять миграционному прессингу, поэтому властям республики уже сегодня необходимо задуматься над тем, какие наиболее безболезненные меры для ассимиляции вновь прибывших граждан следует предпринимать.

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"Усилия по противостоянию глобальным процессам вызовут серьезную критику в адрес Молдовы. Важно, чтобы страна и госаппарат не забывали о процессе ассимиляции людей, которые приедут на ПМЖ в Молдову. Также необходимо следить за тем, чтобы доля эмигрантов, которые обоснуются на территории нашей страны, не превышала пяти процентов от общей численности населения. Если их число возрастет до 25 процентов, они могут оказать сопротивление государственным властям и противодействовать курсу развития страны", - подчеркнул Саинсус.

В то же время, эксперт утверждает, что приток рабочей силы из-за рубежа в Молдову благоприятно может отразиться на экономическом развитии страны.

"С другой стороны, насколько бы ни был мал или велик поток мигрантов в нашу страну, они поспособствуют экономическому развитию Молдовы, что особо важно в условиях, когда мы сталкиваемся с оттоком коренного населения, а тенденция эта будет наблюдаться еще на протяжении двух-трех десятилетий", - заключил собеседник.

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Теги:
демографический кризис, демограф, ЕС, граждане, миграция
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