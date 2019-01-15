Свиной грипп берет Молдову в кольцо, но окружение еще не плен

Специалисты не могут прийти к единому мнению относительно истоков свиного гриппа, но есть версия, что вирус создан в секретных военных лабораториях.

Александр Хроленко, военный обозреватель – для Sputnik Молдова

Отмечается сезонный рост заболеваемости гриппом в Молдове, причем осложнения грозят летальным исходом, а на соседних территориях наблюдаются вспышки еще более опасного свиного гриппа. В зимний период это воспринимается как вариант нормы. И все же в некоторых странах Восточной Европы вирусные инфекции ведут себя нетипично, растет количество смертельных случаев (прежде всего, в Грузии и на Украине).

© Sputnik / Игорь Зарембо Половина России охвачена "Свиным гриппом", но эпидемии нет

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствует: в январе в 20 государствах выявлены в равной пропорции вирусы гриппа A (H3N2) и A (H1N1). Активность гриппа продолжает расти. Молдова тоже может оказаться в зоне риска – ведь вирусы не признают государственных границ.

Специалисты не могут прийти к единому мнению относительно истоков свиного гриппа. Две основные версии происхождения и распространения – природные мутации вирусов и деятельность биолабораторий Пентагона в Европе. Напомню, центральная референс-лаборатория США в Молдове появилась в 2008 году, однако республика присоединилась к опасным американским биологическим экспериментам двойного назначения пятью годами ранее.

Как бы то ни было, ВОЗ и годом ранее отмечала циркуляцию в Молдове, Румынии и на Украине трех штаммов гриппа – "Гонконгского птичьего", "Брисбена" и "Мичигана", из которых наиболее опасен последний мутант (пандемический). И 2019-й обещает новый виток обострения.

Рубежи атаки

В начале года заметно возросло количество случаев заболевания тяжелым гриппом в семи регионах Украины, в частности, в соседних с Молдовой Винницкой и Одесской областях (превышен эпидемиологический порог). По официальным данным, доминирует грипп А (H3N2), однако у большинства больных был обнаружен штамм А(H1N1). В декабре 2018-го – январе 2019-го года на Украине от гриппа умерли пять человек.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Что спасло пациентку из Унген, заболевшую свиным гриппом

Заслуженный врач Украины, специалист по инфекционным болезням, профессор Ольга Голубовская 11 января сообщила об опасной тенденции гибели беременных женщин и предупредила: "Только раннее назначение ингибиторов вирусной нейраминидазы наиболее эффективно для предотвращения тяжелого течения гриппа". То есть угрозу здоровью и жизни снижают лишь прививки или раннее терапевтическое лечение. Ситуация напоминает лотерею.

Высокую заболеваемость свиным гриппом типа А зафиксировали также в пяти регионах Болгарии. Первые два летальных исхода после инфицирования штаммом H1N1 – в Пловдиве. Директор Института микробиологии Болгарской Академии наук академик Ангел Гылыбов заявил, что мутирующий вирус является исключительно опасным и смертельным, и возможно поразит всю Европу. В группе особого риска – новорожденные дети и люди пожилого возраста.

В Болгарии и Румынии с 2014 года буйствуют два типа гриппа: "Калифорния" (свиной) и новый штамм – "Массачусетс". Впрочем, сегодня в Европе активно доминируют и мутируют штаммы Michigan (H1N1) и Hong Kong (H3N3). Свиной грипп A (H1N1) – крайне опасное острое респираторное заболевание, очень быстро распространяется в организме и в окружающем больного человека пространстве. H3N3 – тоже очень опасный и агрессивный (инкубационный период 1 – 2 дня) представитель группы А, который обычно маскируется под ОРЗ и может передаваться человеку от птиц и животных.

Смертельная угроза

Из-за теплой осени в текущем эпидемиологическом сезоне происходит более позднее, нежели обычно, развертывание эпидемии в Европе. Ученые считают, что границы эпидемии сдвинутся на март 2019 года, и главные испытания крепости нашего здоровья – впереди.

По официальной информации, в Грузии жертвами текущей эпидемии стали 17 человек, и 42 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Однако зарубежные источники сообщают, что за полгода свиной грипп унес жизни более 200 грузинских граждан, только в графу "причина смерти" вносят различные сопутствующие заболевания.

© Sputnik / Александр Кряжев За две недели в Кишиневе зарегистрированы десять новых случаев гриппа

Для понимания масштаба угрозы. Известная пандемия свиного гриппа 2009 года началась в Мексике, стремительно охватила несколько стран мира и унесла жизни 280 тысяч человек. После этого Германия и ряд других стран даже предложили создать в рамках ООН силы по борьбе с эпидемиями. И Россия активно поддерживает совместную борьбу с эпидемиями и выступает за прекращение биологических экспериментов Пентагона на пространстве СНГ.

Внимание мировой общественности в большей степени приковано к обострению конфликтных международных ситуаций, чреватых традиционной "горячей" войной. Проблематика эпидемий, невидимой биологической войны или биотерроризма отходит на второй план, и все же забывать об этой угрозе не следует.