Стал известен список претендентов на пост главы НАРЭ

Не все претенденты выполнили необходимые условия, чтобы принять участие в следующем этапе конкурса.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам во вторник проанализировала документы кандидатов на две вакантные руководящие должности в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ). К следующему этапу интервью допущены девять претендентов.

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В этот список вошли Ион Канду, Олег Попа, Константин Брагой, Штефан Крянгэ, Виорел Гамурарь, Серджиу Унгуряну, Светлана Запша, Виолина Шпак и Вячеслав Унтилэ.

В конце прошлого года все пятеро членов админсовета НАРЭ подали в отставку.

Сначала в конце ноября два директора агентства Генадие Пырчу и Юрие Оникэ заявили о том, что оставляют свои должности, а в середине декабря гендиректор НАРЭ Тудор Копач и два других директора Серджиу Чобану и Октавиан Лунгу также подали в отставку. Полномочия последних трех, по решению парламента, истекут 1 марта 2019 года.

На две вакантные должности парламентская комиссия принимала документы претендентов с 30 ноября 2018-го по третье января 2019-го. А 16 января завершится срок подачи заявок на три другие вакансии.

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В соответствии с Регламентом организации конкурса, парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам должна провести интервью с кандидатами и выбрать тех, кто набрал наибольшее количество баллов. Затем кандидатов представляют спикеру, который предлагает их на рассмотрение депутатам.

Национальным агентством по регулированию в энергетике руководит административный совет из пяти директоров, которых назначает парламент на шестилетний срок.