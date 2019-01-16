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Строительство корпуса химиотерапии Республиканской клинической больницы в Тирасполе, реализуемое АНО Евразийская интеграция

Приднестровье попросит у России поддержки

© Sputnik / Ирина Ляхова
Общество
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Речь идет о поддержке в области строительства объектов, которые были построены по линии "Евразийской интеграции" в рамках программы социально-гуманитарной помощи России Приднестровью.

ТИРАСПОЛЬ, 16 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье ведет переговоры с Россией о возможности финансирования строительства социально значимых объектов, которые не успела завершить российская Автономная некоммерческая организация (АНО) "Евразийская интеграция". Эта тема обсуждалась на встрече лидера Приднестровья Вадима Красносельского и замминистра экономического развития Ивана Унту, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Осталось еще четыре объекта

Из 14 объектов, включенных в российский проект, введено в эксплуатацию 10. В одном случае строительство замерло на нулевой стадии. Возобновлять его не имеет смысла. Готовность трех объектов составляет 55%-75%. Речь идет о столичном педиатрическом стационаре, бендерском тубдиспансере и рыбницкой школе №6.

"На завершение работ по трем позициям необходимо 203 миллиона российских рублей (49 миллионов рублей ПМР). Эта сумма вдвое меньше той, что была предусмотрена на выполнение означенного объема работ россиянами", - обратил внимание Унту.

При финансовой помощи России

Вадим Красносельский отметил социальную значимость каждого из объектов и напомнил, что рассматривались различные варианты завершения строительства объектов, которое вело АНО.

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"Наиболее оптимальный вариант – введение объектов в эксплуатацию собственными силами с использованием российских средств (исходя из расчетов стоимости, определенной приднестровскими специалистами). Переговоры на этот счет с российской стороной уже ведутся. Они будут продолжены в ходе моего визита в Москву", - подчеркнул Красносельский.

Что было сделано АНО

Автономная некоммерческая организация "Евразийская интеграция" была создана в ноябре 2012 года для разработки и реализации при содействии России программы материальной помощи Приднестровью.

Открытие Корпуса химиотерапии при РКБ, Тирасполь, Приднестровье
© Sputnik / Irina Leahova
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Сейчас она больше не функционирует в регионе.

Российская Федерация безвозмездно выделила более 4,5 миллиарда российских рублей для строительства в регионе 14 социально значимых объектов, таких как школы, детские сады, учреждения высших учебных заведений, медицинские центры. Десять из запланированных объектов были введены в эксплуатацию. Все сооружения были построены с "нуля".

Кроме того, Приднестровью были переданы восемь автомобилей "скорой помощи", четыре троллейбуса и построен бетонный завод в Тирасполе, отремонтированы и оснащены компьютерной и оргтехникой 20 ресурсных центров Приднестровского госуниверситета.

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Теги:
Вадим Красносельский, Приднестровье
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